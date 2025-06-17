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Шесть украинских военных внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 17.06.2025
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17:20 17.06.2025 (обновлено: 18:58 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/voennye-2023376787.html
Шесть украинских военных внесли в перечень террористов и экстремистов
Шесть украинских военных внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 17.06.2025
Шесть украинских военных внесли в перечень террористов и экстремистов
Шестерых украинских военных, приговоренных от 13 до 15 лет за вторжение в Курскую область, внесли в перечень террористов и экстремистов РФ, сообщается на сайте... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:20:00+03:00
2025-06-17T18:58:00+03:00
курская область
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Шестерых украинских военных, приговоренных от 13 до 15 лет за вторжение в Курскую область, внесли в перечень террористов и экстремистов РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица.. Сергей Блащенко*, 9 марта 1988 года рождения , Кировоград Украинской ССР... Сергей Бохонько*, 18 июля 2001 года рождения, Кривой Рог Украинской ССР... Николай Кононенко*, 1 января 1972 года рождения , пг. Межевая Днепропетровской области Украинской ССР... Артур Волков*, 17 августа 1984 года рождения, город Днепродзержинск Украинской ССР... Максим Хадеев*, 15 декабря 1981 года рождения, город Волнянск Украинской ССР... Виталий Чупин*, 11 мая 1978 года рождения, город Жданов Украины", - следует из перечня.Ранее Генеральная прокуратура РФ сообщала, что второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении шестерых военнослужащих 129-й отдельной бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины Блащенко*, Бохонько*, Кононенко*, Волкова*, Хадеева* и Чупина*. Они признаны виновными по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).По данным Генпрокуратуры, с августа по сентябрь 2024 года боевики пересекли границу России в Суджанском районе Курской области. Они оборудовали наблюдательно-огневые позиции с единой системой разведки, огня и связи, предпринимали меры к дезорганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, запугивали местное население, запрещали передвигаться, препятствовали эвакуации.Спустя непродолжительное время их задержали российские военные. До вынесения приговора они содержались под стражей.Суд приговорил Блащенко*, Бохонько*, Кононенко*, Волкова*, Хадеева* и Чупина* к лишению свободы на сроки от 13 до 15 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части наказания - в исправительной колонии строгого режима.В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.* Лица, внесенные в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250610/piloty-2022054841.html
https://ria.ru/20250615/vsu-2022993178.html
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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курская область, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Курская область, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Шесть украинских военных внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес шесть украинских военных в перечень террористов

CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Шестерых украинских военных, приговоренных от 13 до 15 лет за вторжение в Курскую область, внесли в перечень террористов и экстремистов РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица.. Сергей Блащенко*, 9 марта 1988 года рождения , Кировоград Украинской ССР... Сергей Бохонько*, 18 июля 2001 года рождения, Кривой Рог Украинской ССР... Николай Кононенко*, 1 января 1972 года рождения , пг. Межевая Днепропетровской области Украинской ССР... Артур Волков*, 17 августа 1984 года рождения, город Днепродзержинск Украинской ССР... Максим Хадеев*, 15 декабря 1981 года рождения, город Волнянск Украинской ССР... Виталий Чупин*, 11 мая 1978 года рождения, город Жданов Украины", - следует из перечня.
Пилоты ВСУ Дмитрий Шиманский и Александр Морозов - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Украинских пилотов, планировавших теракты, внесли в список террористов
10 июня, 16:41
Ранее Генеральная прокуратура РФ сообщала, что второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении шестерых военнослужащих 129-й отдельной бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины Блащенко*, Бохонько*, Кононенко*, Волкова*, Хадеева* и Чупина*. Они признаны виновными по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).
По данным Генпрокуратуры, с августа по сентябрь 2024 года боевики пересекли границу России в Суджанском районе Курской области. Они оборудовали наблюдательно-огневые позиции с единой системой разведки, огня и связи, предпринимали меры к дезорганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, запугивали местное население, запрещали передвигаться, препятствовали эвакуации.
Спустя непродолжительное время их задержали российские военные. До вынесения приговора они содержались под стражей.
Последствия удара ВСУ по Рыльску Курской области - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Хинштейн рассказал об атакованных ВСУ объектах в курском приграничье
15 июня, 18:40
Суд приговорил Блащенко*, Бохонько*, Кононенко*, Волкова*, Хадеева* и Чупина* к лишению свободы на сроки от 13 до 15 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части наказания - в исправительной колонии строгого режима.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
* Лица, внесенные в список террористов и экстремистов
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Жителя Курской области будут судить по делу о финансировании терроризма
11 июня, 15:51
 
Курская областьФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
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