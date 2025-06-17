https://ria.ru/20250617/voennye-2023376787.html

Шесть украинских военных внесли в перечень террористов и экстремистов

Шесть украинских военных внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 17.06.2025

Шесть украинских военных внесли в перечень террористов и экстремистов

Шестерых украинских военных, приговоренных от 13 до 15 лет за вторжение в Курскую область, внесли в перечень террористов и экстремистов РФ, сообщается на сайте... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:20:00+03:00

2025-06-17T17:20:00+03:00

2025-06-17T18:58:00+03:00

курская область

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976713810_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_f67949fc4af659c59fa41878916ff835.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Шестерых украинских военных, приговоренных от 13 до 15 лет за вторжение в Курскую область, внесли в перечень террористов и экстремистов РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица.. Сергей Блащенко*, 9 марта 1988 года рождения , Кировоград Украинской ССР... Сергей Бохонько*, 18 июля 2001 года рождения, Кривой Рог Украинской ССР... Николай Кононенко*, 1 января 1972 года рождения , пг. Межевая Днепропетровской области Украинской ССР... Артур Волков*, 17 августа 1984 года рождения, город Днепродзержинск Украинской ССР... Максим Хадеев*, 15 декабря 1981 года рождения, город Волнянск Украинской ССР... Виталий Чупин*, 11 мая 1978 года рождения, город Жданов Украины", - следует из перечня.Ранее Генеральная прокуратура РФ сообщала, что второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении шестерых военнослужащих 129-й отдельной бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины Блащенко*, Бохонько*, Кононенко*, Волкова*, Хадеева* и Чупина*. Они признаны виновными по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).По данным Генпрокуратуры, с августа по сентябрь 2024 года боевики пересекли границу России в Суджанском районе Курской области. Они оборудовали наблюдательно-огневые позиции с единой системой разведки, огня и связи, предпринимали меры к дезорганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, запугивали местное население, запрещали передвигаться, препятствовали эвакуации.Спустя непродолжительное время их задержали российские военные. До вынесения приговора они содержались под стражей.Суд приговорил Блащенко*, Бохонько*, Кононенко*, Волкова*, Хадеева* и Чупина* к лишению свободы на сроки от 13 до 15 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части наказания - в исправительной колонии строгого режима.В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.* Лица, внесенные в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250610/piloty-2022054841.html

https://ria.ru/20250615/vsu-2022993178.html

https://ria.ru/20250611/terrorizm-2022276781.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия