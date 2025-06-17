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ВС России нанесли удары по складам боеприпасов и материальных средств ВСУ
ВС России нанесли удары по складам боеприпасов и материальных средств ВСУ - РИА Новости, 17.06.2025
ВС России нанесли удары по складам боеприпасов и материальных средств ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли удары по складам боеприпасов и материальных средств, ПВО уничтожила 233 беспилотника и 5 бомб JDAM, сообщило во вторник Минобороны... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T12:43:00+03:00
2025-06-17T12:43:00+03:00
2025-06-17T12:58:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удары по складам боеприпасов и материальных средств, ПВО уничтожила 233 беспилотника и 5 бомб JDAM, сообщило во вторник Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 233 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, из них 203 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Минобороны также сообщило, что оперативно-тактической авиация и ракетные войска группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и материальных средств, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 142-х районах.Минобороны ранее сообщало, что в период с 23.30 мск 16 июня до 7.00 мск 17 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 147 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областей и Московского региона.
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россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удары по складам боеприпасов и материальных средств ВСУ
МО РФ: нанесли удары по складам боеприпасов и материальных средств ВСУ