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ВС России нанесли удары по складам боеприпасов и материальных средств ВСУ - РИА Новости, 17.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:43 17.06.2025 (обновлено: 12:58 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/voennye-2023303833.html
ВС России нанесли удары по складам боеприпасов и материальных средств ВСУ
ВС России нанесли удары по складам боеприпасов и материальных средств ВСУ - РИА Новости, 17.06.2025
ВС России нанесли удары по складам боеприпасов и материальных средств ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли удары по складам боеприпасов и материальных средств, ПВО уничтожила 233 беспилотника и 5 бомб JDAM, сообщило во вторник Минобороны... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T12:43:00+03:00
2025-06-17T12:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удары по складам боеприпасов и материальных средств, ПВО уничтожила 233 беспилотника и 5 бомб JDAM, сообщило во вторник Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 233 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, из них 203 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Минобороны также сообщило, что оперативно-тактической авиация и ракетные войска группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и материальных средств, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 142-х районах.Минобороны ранее сообщало, что в период с 23.30 мск 16 июня до 7.00 мск 17 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 147 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областей и Московского региона.
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россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удары по складам боеприпасов и материальных средств ВСУ

МО РФ: нанесли удары по складам боеприпасов и материальных средств ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удары по складам боеприпасов и материальных средств, ПВО уничтожила 233 беспилотника и 5 бомб JDAM, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 233 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, из них 203 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Минобороны также сообщило, что оперативно-тактической авиация и ракетные войска группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и материальных средств, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 142-х районах.
Минобороны ранее сообщало, что в период с 23.30 мск 16 июня до 7.00 мск 17 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 147 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областей и Московского региона.
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