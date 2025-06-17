https://ria.ru/20250617/voennye-2023268364.html

Польские военные не зафиксировали нарушений воздушного пространства

Польские военные не зафиксировали нарушений воздушного пространства - РИА Новости, 17.06.2025

Польские военные не зафиксировали нарушений воздушного пространства

Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности российской авиации, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T09:54:00+03:00

2025-06-17T09:54:00+03:00

2025-06-17T09:54:00+03:00

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москва

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ВАРШАВА, 17 июн - РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности российской авиации, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, сообщает во вторник оперативное командование родов Вооруженных сил Польши. Ранее оперативное командование сообщило, что якобы из-за активности РФ в воздух поднята авиация Польши. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". Через несколько часов командование отметило, что действия военной авиации в польском воздушном пространстве были прекращены в связи со "снижением уровня угрозы ракетных ударов". "Сообщаем, что нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано", - сказано в заявлении. В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине неделю назад. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250616/ukraina-2023149467.html

https://ria.ru/20250613/polsha-2022723524.html

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польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, польша, москва, владимир путин, такер карлсон, нато