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Шри-Ланка сохранит бесплатные визы для россиян
Шри-Ланка сохранит бесплатные визы для россиян - РИА Новости, 17.06.2025
Шри-Ланка сохранит бесплатные визы для россиян
Шри-Ланка не планирует отменять безвизовый режим для российских туристов и обсуждает возможность расширения схемы на 40 стран, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T07:38:00+03:00
2025-06-17T07:38:00+03:00
2025-06-17T07:38:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Шри-Ланка не планирует отменять безвизовый режим для российских туристов и обсуждает возможность расширения схемы на 40 стран, сообщил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел страны Руван Ранасинхге. "Нет, планов отменять бесплатную визу нет. Туризм — ключ к восстановлению экономики. Бесплатные визы и система ETA призваны упростить поездки", — сказал Ранасинхге. Он уточнил, что соответствующее предложение уже передано в специальный комитет и находится на рассмотрении. С 2023 года граждане России получают бесплатные электронные визы при въезде на Шри-Ланку.
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Шри-Ланка сохранит бесплатные визы для россиян
Заглавы МИД Ранасинхге: Шри-Ланка сохранит бесплатные визы для россиян