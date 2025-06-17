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Ушаков отметил важность контактов с Россией для Бахрейна - РИА Новости, 17.06.2025
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17:09 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/ushakov-2023373137.html
Ушаков отметил важность контактов с Россией для Бахрейна
Ушаков отметил важность контактов с Россией для Бахрейна - РИА Новости, 17.06.2025
Ушаков отметил важность контактов с Россией для Бахрейна
Приезд сына короля Бахрейна на ПМЭФ, несмотря на обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, свидетельствует о важности контактов с Россией для королевства,... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:09:00+03:00
2025-06-17T17:09:00+03:00
россия
бахрейн
ближний восток
юрий ушаков
в мире
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Приезд сына короля Бахрейна на ПМЭФ, несмотря на обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, свидетельствует о важности контактов с Россией для королевства, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков. Как сообщил представитель Кремля, делегацию Бахрейна на ПМЭФ возглавит сын короля, советник по национальной безопасности, командующий королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа. "То, что сын короля, Насер Бен Хамад Аль Халифа, приезжает к нам, несмотря на резко обострившуюся ситуацию в Ближневосточном регионе, говорит о том, что король направляет его, несмотря ни на что, (желая - ред.) тем самым подчеркнуть важность поддержания контакта с Россией в их такой тяжелой, напряженной обстановке", - сказал Ушаков журналистам. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, бахрейн, ближний восток, юрий ушаков, в мире
Россия, Бахрейн, Ближний Восток, Юрий Ушаков, В мире
Ушаков отметил важность контактов с Россией для Бахрейна

Ушаков: приезд сына короля Бахрейна говорит о важности связей с РФ для Бахрейна

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Приезд сына короля Бахрейна на ПМЭФ, несмотря на обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, свидетельствует о важности контактов с Россией для королевства, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Как сообщил представитель Кремля, делегацию Бахрейна на ПМЭФ возглавит сын короля, советник по национальной безопасности, командующий королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа.
"То, что сын короля, Насер Бен Хамад Аль Халифа, приезжает к нам, несмотря на резко обострившуюся ситуацию в Ближневосточном регионе, говорит о том, что король направляет его, несмотря ни на что, (желая - ред.) тем самым подчеркнуть важность поддержания контакта с Россией в их такой тяжелой, напряженной обстановке", - сказал Ушаков журналистам.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РоссияБахрейнБлижний ВостокЮрий УшаковВ мире
 
 
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