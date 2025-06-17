https://ria.ru/20250617/ukraina-2023259228.html

WSJ раскрыла, во что Зеленскому обойдется долгожданное оружие

WSJ раскрыла, во что Зеленскому обойдется долгожданное оружие - РИА Новости, 17.06.2025

WSJ раскрыла, во что Зеленскому обойдется долгожданное оружие

Боеприпасы для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot дорого обойдутся Владимиру Зеленскому, который их так долго ждал, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T08:51:00+03:00

2025-06-17T08:51:00+03:00

2025-06-17T14:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Боеприпасы для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot дорого обойдутся Владимиру Зеленскому, который их так долго ждал, пишет The Wall Street Journal."Это (Patriot. — Прим. ред.) дорогое и востребованное оружие, которое Зеленский годами пытался получить в большем количестве. Боеприпасы могут стоить миллионы долларов за один заряд", — говорится в сообщении.Отмечается, что при этом Украина располагает ограниченным числом этих комплексов, а США не спешат поставлять Киеву вооружение в большом количестве, включая средства ПВО.На прошлой неделе посол на Украине Михаил Бродский в интервью украинской журналистке Маричке Довбенко заявил, что Израиль передал Украине ЗРК Patriot, которые ранее получил от США и использовал с начала 1990-х годов. Дипломат посетовал, что этой теме уделялось мало внимания в прессе. Он также отверг утверждения, что Тель-Авив не помог Киеву в военном плане.МИД Израиля позже уведомил, что заявления посла не соответствуют действительности.В свою очередь, газета The Wall Street Journal сообщала, что администрация президента Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для систем ПВО, которые изначально должны были передать Киеву, в пользу находящихся на Ближнем Востоке американских ВВС.

https://ria.ru/20250616/ukraina-2023037322.html

https://ria.ru/20250615/evropa-2022855330.html

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владимир зеленский, дональд трамп, сша, киев, украина, в мире