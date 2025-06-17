СМИ: удары Ирана парализовали Тель-Авив
Fars: ракетные удары Ирана парализовали Тель-Авив
© AP Photo / Baz RatnerПожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив
© AP Photo / Baz Ratner
Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Ракетные удары Ирана парализовали Тель-Авив, пишет новостное агентство Fars.
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"Тель-Авив парализован", — говорится в публикации.
В сообщении указали, что значительная часть населения израильского города находится в бомбоубежищах большую часть дня.
Кроме того, из-за закрытия аэропортов покинуть Израиль можно лишь через наземные пути или по воде, отметили в материале.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля — земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока еврейское государство не прекратит бомбежки.