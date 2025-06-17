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СМИ: удары Ирана парализовали Тель-Авив - РИА Новости, 17.06.2025
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13:36 17.06.2025 (обновлено: 15:34 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/udary-2023318466.html
СМИ: удары Ирана парализовали Тель-Авив
СМИ: удары Ирана парализовали Тель-Авив - РИА Новости, 17.06.2025
СМИ: удары Ирана парализовали Тель-Авив
Ракетные удары Ирана парализовали Тель-Авив, пишет новостное агентство Fars. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:36:00+03:00
2025-06-17T15:34:00+03:00
в мире
иран
израиль
тель-авив
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Ракетные удары Ирана парализовали Тель-Авив, пишет новостное агентство Fars."Тель-Авив парализован", — говорится в публикации.В сообщении указали, что значительная часть населения израильского города находится в бомбоубежищах большую часть дня.Кроме того, из-за закрытия аэропортов покинуть Израиль можно лишь через наземные пути или по воде, отметили в материале.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля — земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока еврейское государство не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250617/tramp-2023234629.html
https://ria.ru/20250617/zelenskiy-2023266815.html
https://ria.ru/20250616/izrail-2023197046.html
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в мире, иран, израиль, тель-авив, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Тель-Авив, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ: удары Ирана парализовали Тель-Авив

Fars: ракетные удары Ирана парализовали Тель-Авив

© AP Photo / Baz RatnerПожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив
Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Baz Ratner
Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Ракетные удары Ирана парализовали Тель-Авив, пишет новостное агентство Fars.
«
"Тель-Авив парализован", — говорится в публикации.
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01:55
В сообщении указали, что значительная часть населения израильского города находится в бомбоубежищах большую часть дня.
Кроме того, из-за закрытия аэропортов покинуть Израиль можно лишь через наземные пути или по воде, отметили в материале.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля — земля".
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Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока еврейское государство не прекратит бомбежки.
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В миреИранИзраильТель-АвивВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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