https://ria.ru/20250617/udary-2023318466.html

СМИ: удары Ирана парализовали Тель-Авив

СМИ: удары Ирана парализовали Тель-Авив - РИА Новости, 17.06.2025

СМИ: удары Ирана парализовали Тель-Авив

Ракетные удары Ирана парализовали Тель-Авив, пишет новостное агентство Fars. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:36:00+03:00

2025-06-17T13:36:00+03:00

2025-06-17T15:34:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Ракетные удары Ирана парализовали Тель-Авив, пишет новостное агентство Fars."Тель-Авив парализован", — говорится в публикации.В сообщении указали, что значительная часть населения израильского города находится в бомбоубежищах большую часть дня.Кроме того, из-за закрытия аэропортов покинуть Израиль можно лишь через наземные пути или по воде, отметили в материале.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля — земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока еврейское государство не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250617/tramp-2023234629.html

https://ria.ru/20250617/zelenskiy-2023266815.html

https://ria.ru/20250616/izrail-2023197046.html

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в мире, иран, израиль, тель-авив, война израиля и ирана: последние новости о конфликте