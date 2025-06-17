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Еще двое российских ученых вернулись из Ирана в Москву - РИА Новости, 17.06.2025
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18:21 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/uchenye-2023397063.html
Еще двое российских ученых вернулись из Ирана в Москву
Еще двое российских ученых вернулись из Ирана в Москву - РИА Новости, 17.06.2025
Еще двое российских ученых вернулись из Ирана в Москву
Двое оставшихся российских ученых, принимавших участие в конференции по БРИКС в Иране, также прибыли в Москву, сообщили РИА Новости в Фонде Горчакова. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T18:21:00+03:00
2025-06-17T18:21:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Двое оставшихся российских ученых, принимавших участие в конференции по БРИКС в Иране, также прибыли в Москву, сообщили РИА Новости в Фонде Горчакова. В понедельник в Фонде Горчакова рассказали РИА Новости, что 12 из 14 российских ученых прибыли в Москву из Ирана, где принимали участие в конференции по БРИКС, отметив, что двое оставшихся должны прибыть во вторник. "Да, они благополучно прибыли в Москву", - ответили в Фонде Горчакова на соответствующий вопрос агентства. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Минздрав Ирана сообщал о более чем 220 погибших и не менее 1,8 тысячи пострадавших, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали рассказал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250616/iran-2023225303.html
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в мире, иран, израиль, москва, казем джалали, брикс, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Москва, Казем Джалали, БРИКС, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Еще двое российских ученых вернулись из Ирана в Москву

Фонд Горчакова: еще двое ученых, оставшихся вчера в Иране, вернулись в Москву

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Двое оставшихся российских ученых, принимавших участие в конференции по БРИКС в Иране, также прибыли в Москву, сообщили РИА Новости в Фонде Горчакова.
В понедельник в Фонде Горчакова рассказали РИА Новости, что 12 из 14 российских ученых прибыли в Москву из Ирана, где принимали участие в конференции по БРИКС, отметив, что двое оставшихся должны прибыть во вторник.
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"Да, они благополучно прибыли в Москву", - ответили в Фонде Горчакова на соответствующий вопрос агентства.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Минздрав Ирана сообщал о более чем 220 погибших и не менее 1,8 тысячи пострадавших, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали рассказал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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В миреИранИзраильМоскваКазем ДжалалиБРИКСВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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