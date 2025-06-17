https://ria.ru/20250617/uchenye-2023397063.html

Еще двое российских ученых вернулись из Ирана в Москву

Еще двое российских ученых вернулись из Ирана в Москву - РИА Новости, 17.06.2025

Еще двое российских ученых вернулись из Ирана в Москву

Двое оставшихся российских ученых, принимавших участие в конференции по БРИКС в Иране, также прибыли в Москву, сообщили РИА Новости в Фонде Горчакова. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T18:21:00+03:00

2025-06-17T18:21:00+03:00

2025-06-17T18:21:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Двое оставшихся российских ученых, принимавших участие в конференции по БРИКС в Иране, также прибыли в Москву, сообщили РИА Новости в Фонде Горчакова. В понедельник в Фонде Горчакова рассказали РИА Новости, что 12 из 14 российских ученых прибыли в Москву из Ирана, где принимали участие в конференции по БРИКС, отметив, что двое оставшихся должны прибыть во вторник. "Да, они благополучно прибыли в Москву", - ответили в Фонде Горчакова на соответствующий вопрос агентства. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Минздрав Ирана сообщал о более чем 220 погибших и не менее 1,8 тысячи пострадавших, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали рассказал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250616/iran-2023225303.html

https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, израиль, москва, казем джалали, брикс, война израиля и ирана: последние новости о конфликте