https://ria.ru/20250617/tyumen-2023389643.html

Власти Тюменской области стремятся снизить давление на бизнес, заявил Моор

Власти Тюменской области стремятся снизить давление на бизнес, заявил Моор - РИА Новости, 17.06.2025

Власти Тюменской области стремятся снизить давление на бизнес, заявил Моор

Правительство Тюменской области в число приоритетных задач ставит себе снижение административного давления на бизнес и защиту прав предпринимателей, заявил... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T18:00:00+03:00

2025-06-17T18:00:00+03:00

2025-06-17T18:00:00+03:00

тюменская область

экономика

тюмень

россия

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 17 июн – РИА Новости. Правительство Тюменской области в число приоритетных задач ставит себе снижение административного давления на бизнес и защиту прав предпринимателей, заявил губернатор Александр Моор, приветствуя участников всероссийской конференции "За бизнес", которая прошла в Тюмени 16 июня, губернатор выступил на ней с приветственным словом к организаторам и участникам мероприятия. "Снижение административного давления на бизнес и защита прав предпринимателей – приоритетная задача, над которой мы системно работаем вместе с деловым сообществом, контрольно-надзорными органами и прокуратурой. Создание благоприятного делового климата – важная часть нашей стратегии развития. Это фундамент для привлечения инвестиций, роста экономики и повышения качества жизни в регионе", – цитирует слова Моора пресс-служба губернатора. Губернатор также отметил, что благодаря созданной инфраструктуре поддержки бизнеса в регионе успешно осуществляется сопровождение действующих и начинающих предпринимателей. Повышать эффективность этой работы позволяет механизм обратной связи с инвесторами и предпринимателями – ЦУР-Бизнес.72, с помощью которого ответ на любой вопрос можно получить быстро и просто – через единое окно, без необходимости обращаться в разные инстанции. Губернатор также подчеркнул, что в регионе эффективно функционирует система оценки регулирующего воздействия предлагаемых инициатив, а предпринимательское сообщество принимает активное участие в процессе их обсуждения. Благодаря этому "бизнес в регионе растет, а инвестиционный климат улучшается". Генеральный директор платформы для работы с обращениями предпринимателей "За бизнес.рф" Элина Сидоренко в своем видеовыступлении заверила, что власть в Тюменской области делает все, чтобы слова "предпринимательство" и "несправедливость" не встречались в одном предложении. Платформа "За бизнес.рф", выступившая в числе организаторов конференции, создана пять лет назад по поручению президента России. Участниками мероприятия стали около двухсот представителей бизнес-сообщества, региональных и муниципальных органов власти, правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств. В рамках конференции они обсуждали, как снизить административное давление и сделать условия для бизнеса в регионе еще более комфортными.

https://ria.ru/20250607/tyumen-2021472457.html

https://ria.ru/20250605/moor-2021186587.html

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экономика, тюмень, россия, александр моор