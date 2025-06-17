Bloomberg: Эрдоган поручил увеличить производство ракет большой дальности
Bloomberg: Эрдоган поручил увеличить производство ракет средней дальности
© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin BulbulПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin Bulbul
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 17 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил чиновникам увеличить производство ракет средней и большой дальности в свете израильско-иранского конфликта, сообщило агентство Блумберг.
"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил чиновникам увеличить производство ракет средней и большой дальности в свете израильско-иранского конфликта, что является ускорением планов по развитию мощной отечественной промышленности", - передает агентство.
"Этот шаг был предпринят в тот момент, когда Израиль и Иран обмениваются залпами уже пятый день подряд, что вызывает опасения распространения войны на другие страны богатого нефтью Ближнего Востока. Несколько геополитических точек столкновения подтолкнули страны к увеличению расходов на оборону в последние месяцы, и Турция стремится стать частью этой гонки вооружений", - пишет издание.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.