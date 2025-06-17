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Bloomberg: Эрдоган поручил увеличить производство ракет большой дальности - РИА Новости, 17.06.2025
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14:11 17.06.2025 (обновлено: 14:14 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/turtsiya-2023326347.html
Bloomberg: Эрдоган поручил увеличить производство ракет большой дальности
Bloomberg: Эрдоган поручил увеличить производство ракет большой дальности - РИА Новости, 17.06.2025
Bloomberg: Эрдоган поручил увеличить производство ракет большой дальности
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил чиновникам увеличить производство ракет средней и большой дальности в свете израильско-иранского конфликта,... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T14:11:00+03:00
2025-06-17T14:14:00+03:00
в мире
израиль
иран
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 17 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил чиновникам увеличить производство ракет средней и большой дальности в свете израильско-иранского конфликта, сообщило агентство Блумберг. "Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил чиновникам увеличить производство ракет средней и большой дальности в свете израильско-иранского конфликта, что является ускорением планов по развитию мощной отечественной промышленности", - передает агентство. "Этот шаг был предпринят в тот момент, когда Израиль и Иран обмениваются залпами уже пятый день подряд, что вызывает опасения распространения войны на другие страны богатого нефтью Ближнего Востока. Несколько геополитических точек столкновения подтолкнули страны к увеличению расходов на оборону в последние месяцы, и Турция стремится стать частью этой гонки вооружений", - пишет издание. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250616/razgovor-2023127702.html
https://ria.ru/20250617/iran-2023325233.html
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в мире, израиль, иран, турция, реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Bloomberg: Эрдоган поручил увеличить производство ракет большой дальности

Bloomberg: Эрдоган поручил увеличить производство ракет средней дальности

© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin BulbulПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin Bulbul
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 17 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил чиновникам увеличить производство ракет средней и большой дальности в свете израильско-иранского конфликта, сообщило агентство Блумберг.
"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил чиновникам увеличить производство ракет средней и большой дальности в свете израильско-иранского конфликта, что является ускорением планов по развитию мощной отечественной промышленности", - передает агентство.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Путин и Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана
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"Этот шаг был предпринят в тот момент, когда Израиль и Иран обмениваются залпами уже пятый день подряд, что вызывает опасения распространения войны на другие страны богатого нефтью Ближнего Востока. Несколько геополитических точек столкновения подтолкнули страны к увеличению расходов на оборону в последние месяцы, и Турция стремится стать частью этой гонки вооружений", - пишет издание.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
CNN: разведка в США признала, что Иран далек от создания ядерного оружия
14:05
 
В миреИзраильИранТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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