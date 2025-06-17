https://ria.ru/20250617/turtsiya-2023326347.html

Bloomberg: Эрдоган поручил увеличить производство ракет большой дальности

Bloomberg: Эрдоган поручил увеличить производство ракет большой дальности - РИА Новости, 17.06.2025

Bloomberg: Эрдоган поручил увеличить производство ракет большой дальности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил чиновникам увеличить производство ракет средней и большой дальности в свете израильско-иранского конфликта,... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T14:11:00+03:00

2025-06-17T14:11:00+03:00

2025-06-17T14:14:00+03:00

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АНКАРА, 17 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил чиновникам увеличить производство ракет средней и большой дальности в свете израильско-иранского конфликта, сообщило агентство Блумберг. "Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил чиновникам увеличить производство ракет средней и большой дальности в свете израильско-иранского конфликта, что является ускорением планов по развитию мощной отечественной промышленности", - передает агентство. "Этот шаг был предпринят в тот момент, когда Израиль и Иран обмениваются залпами уже пятый день подряд, что вызывает опасения распространения войны на другие страны богатого нефтью Ближнего Востока. Несколько геополитических точек столкновения подтолкнули страны к увеличению расходов на оборону в последние месяцы, и Турция стремится стать частью этой гонки вооружений", - пишет издание. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250616/razgovor-2023127702.html

https://ria.ru/20250617/iran-2023325233.html

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в мире, израиль, иран, турция, реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024