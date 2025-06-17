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Китайцы лидируют по числу средних трат за один день путешествия по Москве - РИА Новости, 17.06.2025
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07:37 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/turizm-2023253129.html
Китайцы лидируют по числу средних трат за один день путешествия по Москве
Китайцы лидируют по числу средних трат за один день путешествия по Москве - РИА Новости, 17.06.2025
Китайцы лидируют по числу средних трат за один день путешествия по Москве
Китайцы лидируют по количеству средних трат за один день путешествия по Москве, гости из КНР оставляют в столице ежедневно 44 тысячи рублей, сообщил в интервью... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T07:37:00+03:00
2025-06-17T07:37:00+03:00
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ПЕКИН, 17 июн - РИА Новости. Китайцы лидируют по количеству средних трат за один день путешествия по Москве, гости из КНР оставляют в столице ежедневно 44 тысячи рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов. "Иностранные путешественники важны и для экономики города, средний чек у туриста из дальнего зарубежья составляет более 200 тысяч рублей. А Китай стал лидером по количеству средних трат за один день путешествия по Москве - 44 тысячи рублей", - сказал Козлов. Фестиваль "Московские сезоны в Пекине" прошел с 12 по 15 июня на пешеходной улице Ванфуцзин столицы КНР. Он был организован Правительством Москвы при поддержке Народного правительства Пекина.
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новости - туризм, китай, москва, пекин
Новости - Туризм, Китай, Москва, Пекин
Китайцы лидируют по числу средних трат за один день путешествия по Москве

Козлов: китайцы лидируют по числу средних трат за день путешествия по Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкТурист на Красной площади в Москве
Турист на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Турист на Красной площади в Москве. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 июн - РИА Новости. Китайцы лидируют по количеству средних трат за один день путешествия по Москве, гости из КНР оставляют в столице ежедневно 44 тысячи рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов.
"Иностранные путешественники важны и для экономики города, средний чек у туриста из дальнего зарубежья составляет более 200 тысяч рублей. А Китай стал лидером по количеству средних трат за один день путешествия по Москве - 44 тысячи рублей", - сказал Козлов.
Фестиваль "Московские сезоны в Пекине" прошел с 12 по 15 июня на пешеходной улице Ванфуцзин столицы КНР. Он был организован Правительством Москвы при поддержке Народного правительства Пекина.
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