https://ria.ru/20250617/turizm-2023253129.html

Китайцы лидируют по числу средних трат за один день путешествия по Москве

Китайцы лидируют по числу средних трат за один день путешествия по Москве - РИА Новости, 17.06.2025

Китайцы лидируют по числу средних трат за один день путешествия по Москве

Китайцы лидируют по количеству средних трат за один день путешествия по Москве, гости из КНР оставляют в столице ежедневно 44 тысячи рублей, сообщил в интервью... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T07:37:00+03:00

2025-06-17T07:37:00+03:00

2025-06-17T07:37:00+03:00

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ПЕКИН, 17 июн - РИА Новости. Китайцы лидируют по количеству средних трат за один день путешествия по Москве, гости из КНР оставляют в столице ежедневно 44 тысячи рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов. "Иностранные путешественники важны и для экономики города, средний чек у туриста из дальнего зарубежья составляет более 200 тысяч рублей. А Китай стал лидером по количеству средних трат за один день путешествия по Москве - 44 тысячи рублей", - сказал Козлов. Фестиваль "Московские сезоны в Пекине" прошел с 12 по 15 июня на пешеходной улице Ванфуцзин столицы КНР. Он был организован Правительством Москвы при поддержке Народного правительства Пекина.

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новости - туризм, китай, москва, пекин