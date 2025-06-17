Рейтинг@Mail.ru
Российская туристка рассказала о боязни стать нелегалом из-за отмены рейса - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
03:18 17.06.2025 (обновлено: 07:05 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/turistka-2023238993.html
Российская туристка рассказала о боязни стать нелегалом из-за отмены рейса
Российская туристка рассказала о боязни стать нелегалом из-за отмены рейса - РИА Новости, 17.06.2025
Российская туристка рассказала о боязни стать нелегалом из-за отмены рейса
Светлана Петрова из Нижнего Новгорода, прилетевшая на отдых на Шри-Ланку, рассказала РИА Новости, что не может вернуться домой из-за закрытия воздушного... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T03:18:00+03:00
2025-06-17T07:05:00+03:00
израиль
иран
оаэ
али хаменеи
ассоциация туроператоров россии (атор)
air arabia
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822935595_0:226:3071:1953_1920x0_80_0_0_598eb3939b25f41a8791bbda2b52528c.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Светлана Петрова из Нижнего Новгорода, прилетевшая на отдых на Шри-Ланку, рассказала РИА Новости, что не может вернуться домой из-за закрытия воздушного пространства в результате конфронтации Ирана и Израиля и опасается стать нелегальным мигрантом. Ранее авиакомпания Air Arabia заявила, что регулярные рейсы в Россию отменены до 20 июня включительно. Перебои в авиасообщении связаны с закрытием воздушного пространства в результате конфликта между Ираном и Израилем. "Я прилетела в Коломбо 1 июня с пересадкой в Шардже. Обратный рейс Air Arabia тоже с пересадкой был запланирован на 15 июня, но его перенесли на 17 июня, а теперь нам сообщают, что и его отменили. Услугами туроператоров я не пользовалась, поездку планировала самостоятельно", - рассказала Светлана РИА Новости. По словам женщины, она вынуждена была продлить отпуск на работе, а также переплачивать за проживание и питание. "Нам отменили весь перелет по маршруту Коломбо - Шарджа - Москва. Предлагают подождать еще пять дней, но никакой гарантии не дают. Получается, что нам назначают дату переноса, потом рейс отменяют и дату снова переносят. Опасаюсь, что такими темпами мы станем нелегальными мигрантами", - подчеркнула Светлана. В субботу в Ассоциации туроператоров России сообщали, что около двух тысяч российских туристов "застряли" в ОАЭ из-за закрытия неба над Ираном - в их числе как те, кто отдыхал в Эмиратах, так и те, кто следовал транзитом в РФ. Air Arabia 16 июня начала вывозить застрявших в ОАЭ российских туристов. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
https://ria.ru/20250617/iran-2023232765.html
https://ria.ru/20250616/turkmeniya-2023026230.html
https://ria.ru/20250616/peterburg-2023080981.html
израиль
иран
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822935595_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_6ec8448dee5a3a8becc4ef4053dde4ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, иран, оаэ, али хаменеи, ассоциация туроператоров россии (атор), air arabia
Израиль, Иран, ОАЭ, Али Хаменеи, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Air Arabia, Туризм
Российская туристка рассказала о боязни стать нелегалом из-за отмены рейса

Туристка Петрова рассказала о боязни стать нелегалом из-за отмены рейса

© AP Photo / Rafiq MaqboolКоломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Светлана Петрова из Нижнего Новгорода, прилетевшая на отдых на Шри-Ланку, рассказала РИА Новости, что не может вернуться домой из-за закрытия воздушного пространства в результате конфронтации Ирана и Израиля и опасается стать нелегальным мигрантом.
Ранее авиакомпания Air Arabia заявила, что регулярные рейсы в Россию отменены до 20 июня включительно. Перебои в авиасообщении связаны с закрытием воздушного пространства в результате конфликта между Ираном и Израилем.
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
МИД Белоруссии сообщило о выезде из Ирана двух групп белорусов и россиян
01:24
"Я прилетела в Коломбо 1 июня с пересадкой в Шардже. Обратный рейс Air Arabia тоже с пересадкой был запланирован на 15 июня, но его перенесли на 17 июня, а теперь нам сообщают, что и его отменили. Услугами туроператоров я не пользовалась, поездку планировала самостоятельно", - рассказала Светлана РИА Новости.
По словам женщины, она вынуждена была продлить отпуск на работе, а также переплачивать за проживание и питание.
"Нам отменили весь перелет по маршруту Коломбо - Шарджа - Москва. Предлагают подождать еще пять дней, но никакой гарантии не дают. Получается, что нам назначают дату переноса, потом рейс отменяют и дату снова переносят. Опасаюсь, что такими темпами мы станем нелегальными мигрантами", - подчеркнула Светлана.
Флаг Туркменистана - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Границу Ирана и Туркмении на фоне ситуации в регионе пересекли 120 человек
Вчера, 00:33
В субботу в Ассоциации туроператоров России сообщали, что около двух тысяч российских туристов "застряли" в ОАЭ из-за закрытия неба над Ираном - в их числе как те, кто отдыхал в Эмиратах, так и те, кто следовал транзитом в РФ. Air Arabia 16 июня начала вывозить застрявших в ОАЭ российских туристов.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
Самолет Boeing-737-800 авиакомпании Flydubai - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Рейсы flydubai в Санкт-Петербург и Минск отменены до 17 июня
Вчера, 11:34
 
ТуризмИзраильИранОАЭАли ХаменеиАссоциация туроператоров России (АТОР)Air Arabia
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала