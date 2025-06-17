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Более 2,8 тысячи субъектов МСП получили поддержку в Тульской области - РИА Новости, 17.06.2025
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Твой бизнес
 
15:07 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/tula-2023341636.html
Более 2,8 тысячи субъектов МСП получили поддержку в Тульской области
Более 2,8 тысячи субъектов МСП получили поддержку в Тульской области - РИА Новости, 17.06.2025
Более 2,8 тысячи субъектов МСП получили поддержку в Тульской области
Более 2,8 тысячи представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) за пять месяцев этого года получили различные услуги и меры поддержки в центре "Мой... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T15:07:00+03:00
2025-06-17T15:07:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Более 2,8 тысячи представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) за пять месяцев этого года получили различные услуги и меры поддержки в центре "Мой бизнес" Тульской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев провел рабочую встречу, где обсудил поддержку МСП с представителями общественных бизнес-организаций региона. Так, в Тульской области создаются комфортные условия для ведения бизнеса. По поручению губернатора Дмитрия Миляева по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика" в регионе совершенствуются и создаются новые меры поддержки. В центре "Мой бизнес" собраны и доступны для получения более 30 видов услуг для предпринимателей. Также малому и среднему бизнесу предоставлено льготных кредитов на сумму 253,8 миллиона рублей, что больше чем на 100% относительно аналогичного периода прошлого года. Кроме того, в регионе реализуется проект "Сделано в Тульской области". Его резидентами стали уже 274 местных компаний. "Правительство региона продолжит расширять меры поддержки наших предпринимателей и создавать комфортные условия для ведения бизнеса в Тульской области", — приводит пресс-служба слова Пантелеева.
https://ria.ru/20250616/zabaykale-2023110945.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , экономика, тульская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Экономика, Тульская область
Более 2,8 тысячи субъектов МСП получили поддержку в Тульской области

Свыше 2,8 тыс субъектов МСП получили поддержку в Тульской области за 5 месяцев

© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиМихаил Пантелеев
Михаил Пантелеев - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Михаил Пантелеев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Более 2,8 тысячи представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) за пять месяцев этого года получили различные услуги и меры поддержки в центре "Мой бизнес" Тульской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев провел рабочую встречу, где обсудил поддержку МСП с представителями общественных бизнес-организаций региона.
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Так, в Тульской области создаются комфортные условия для ведения бизнеса. По поручению губернатора Дмитрия Миляева по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика" в регионе совершенствуются и создаются новые меры поддержки. В центре "Мой бизнес" собраны и доступны для получения более 30 видов услуг для предпринимателей.
Также малому и среднему бизнесу предоставлено льготных кредитов на сумму 253,8 миллиона рублей, что больше чем на 100% относительно аналогичного периода прошлого года.
Кроме того, в регионе реализуется проект "Сделано в Тульской области". Его резидентами стали уже 274 местных компаний.
"Правительство региона продолжит расширять меры поддержки наших предпринимателей и создавать комфортные условия для ведения бизнеса в Тульской области", — приводит пресс-служба слова Пантелеева.
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