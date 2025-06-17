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ВСУ потеряли до 530 военных в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 530 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 17.06.2025
ВСУ потеряли до 530 военных в зоне действий "Центра" за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 530 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T12:33:00+03:00
2025-06-17T12:33:00+03:00
2025-06-17T12:39:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 530 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов"* (признана террористической и запрещена в РФ - ред.) и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Русин Яр, Красноармейск, Новониколаевка и Новосергеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ за сутки составили до 530 военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять пикапов.* признана террористической и запрещена в РФ
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россия, вооруженные силы украины, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Красноармейск
ВСУ потеряли до 530 военных в зоне действий "Центра" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 530 военнослужащих в зоне действий "Центра" за сутки