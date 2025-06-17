https://ria.ru/20250617/tsentr-2023302011.html

ВСУ потеряли до 530 военных в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ потеряли до 530 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 17.06.2025

ВСУ потеряли до 530 военных в зоне действий "Центра" за сутки

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 530 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T12:33:00+03:00

2025-06-17T12:33:00+03:00

2025-06-17T12:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

красноармейск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 530 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов"* (признана террористической и запрещена в РФ - ред.) и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Русин Яр, Красноармейск, Новониколаевка и Новосергеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ за сутки составили до 530 военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять пикапов.* признана террористической и запрещена в РФ

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

красноармейск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, красноармейск