https://ria.ru/20250617/tsentr-2023289123.html

SNN: Иран атаковал логистический центр военной разведки Израиля

SNN: Иран атаковал логистический центр военной разведки Израиля - РИА Новости, 17.06.2025

SNN: Иран атаковал логистический центр военной разведки Израиля

Иран нанес ракетный удар по логистическому центру военной разведки Израиля в районе базы "Глилот", расположенной в пригороде Тель-Авива, сообщает иранский... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T11:28:00+03:00

2025-06-17T11:28:00+03:00

2025-06-17T11:40:00+03:00

в мире

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

израиль

иран

тель-авив

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023291220_0:235:391:455_1920x0_80_0_0_b8170a4ac2ebc15316f96cf6f2dfc675.jpg

ТЕГЕРАН, 17 июн – РИА Новости. Иран нанес ракетный удар по логистическому центру военной разведки Израиля в районе базы "Глилот", расположенной в пригороде Тель-Авива, сообщает иранский телеканал SNN."Логистический центр военной разведки Израиля в Глилоте все еще горит под огнем ракет КСИР", - говорится в сообщении.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и не менее 1,8 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250617/zelenskiy-2023266815.html

израиль

иран

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, иран, тель-авив