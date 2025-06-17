В восьми украинских областях объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Сумской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в одном из украинских городов
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в одном из украинских городов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
С 16.24 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской области. В 17.47 ее объявили в Днепропетровской и Харьковской. Через некоторое время – в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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