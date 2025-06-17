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СМИ: в Тель-Авиве и центре Израиля звучат сирены воздушной тревоги

СМИ: в Тель-Авиве и центре Израиля звучат сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 17.06.2025

СМИ: в Тель-Авиве и центре Израиля звучат сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве и центральных районах Израиля, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T03:51:00+03:00

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2025-06-17T03:51:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве и центральных районах Израиля, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля. "Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве и центральных районах Израиля", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20250617/izrail-2023240347.html

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в мире, тель-авив, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте