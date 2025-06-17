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СМИ: в Тель-Авиве и центре Израиля звучат сирены воздушной тревоги
СМИ: в Тель-Авиве и центре Израиля звучат сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 17.06.2025
СМИ: в Тель-Авиве и центре Израиля звучат сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве и центральных районах Израиля, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T03:51:00+03:00
2025-06-17T03:51:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве и центральных районах Израиля, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля. "Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве и центральных районах Израиля", - говорится в публикации.
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в мире, тель-авив, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Тель-Авив, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ: в Тель-Авиве и центре Израиля звучат сирены воздушной тревоги
Times of Israel: в Тель-Авиве и центре Израиля звучат сирены воздушной тревоги