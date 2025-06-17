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В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 17.06.2025
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00:34 17.06.2025 (обновлено: 08:30 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/trevoga-2023229418.html
В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги
В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 17.06.2025
В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги звучат в центральной части Израиля, включая Тель-Авив, после того как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет из Ирана, РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T00:34:00+03:00
2025-06-17T08:30:00+03:00
в мире
тель-авив
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в центральной части Израиля, включая Тель-Авив, после того как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет из Ирана, передает корреспондент РИА Новости. За несколько минут до активации тревоги израильское командование службы тылом разослало населению предписание проследовать в защищенные помещения. По данным системы оповещения о ракетных обстрелах, сирены тревоги были также активированы на юге страны - в районе города Беэр-Шева.
https://ria.ru/20250617/iran-2023227338.html
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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353
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Сирены воздушной тревоги звучат в центре Израиля, включая Тель-Авив
Сирены воздушной тревоги звучат в центре Израиля, включая Тель-Авив, передаёт корреспондент РИА Новости
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в мире, тель-авив, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Тель-Авив, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги

В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги после запуска ракет из Ирана

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в центральной части Израиля, включая Тель-Авив, после того как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет из Ирана, передает корреспондент РИА Новости.
За несколько минут до активации тревоги израильское командование службы тылом разослало населению предписание проследовать в защищенные помещения.
По данным системы оповещения о ракетных обстрелах, сирены тревоги были также активированы на юге страны - в районе города Беэр-Шева.
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В миреТель-АвивВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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