https://ria.ru/20250617/trevoga-2023229418.html
В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги
В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 17.06.2025
В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги звучат в центральной части Израиля, включая Тель-Авив, после того как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет из Ирана, РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T00:34:00+03:00
2025-06-17T00:34:00+03:00
2025-06-17T08:30:00+03:00
в мире
тель-авив
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023257321_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_56184d017a983796541ede5d9717b943.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в центральной части Израиля, включая Тель-Авив, после того как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет из Ирана, передает корреспондент РИА Новости. За несколько минут до активации тревоги израильское командование службы тылом разослало населению предписание проследовать в защищенные помещения. По данным системы оповещения о ракетных обстрелах, сирены тревоги были также активированы на юге страны - в районе города Беэр-Шева.
https://ria.ru/20250617/iran-2023227338.html
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023257321_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ea8c8467686a30efe5fb9df4cf14506a.jpg
Сирены воздушной тревоги звучат в центре Израиля, включая Тель-Авив
Сирены воздушной тревоги звучат в центре Израиля, включая Тель-Авив, передаёт корреспондент РИА Новости
2025-06-17T00:34
true
PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Тель-Авив, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги
В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги после запуска ракет из Ирана