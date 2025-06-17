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В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги

В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 17.06.2025

В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги звучат в центральной части Израиля, включая Тель-Авив, после того как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет из Ирана, РИА Новости, 17.06.2025

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в мире

тель-авив

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в центральной части Израиля, включая Тель-Авив, после того как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет из Ирана, передает корреспондент РИА Новости. За несколько минут до активации тревоги израильское командование службы тылом разослало населению предписание проследовать в защищенные помещения. По данным системы оповещения о ракетных обстрелах, сирены тревоги были также активированы на юге страны - в районе города Беэр-Шева.

https://ria.ru/20250617/iran-2023227338.html

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Сирены воздушной тревоги звучат в центре Израиля, включая Тель-Авив Сирены воздушной тревоги звучат в центре Израиля, включая Тель-Авив, передаёт корреспондент РИА Новости 2025-06-17T00:34 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, тель-авив, война израиля и ирана: последние новости о конфликте