https://ria.ru/20250617/transsib-2023242506.html

Новый путепровод через Транссиб в Приамурье планируют сдать раньше срока

Новый путепровод через Транссиб в Приамурье планируют сдать раньше срока - РИА Новости, 17.06.2025

Новый путепровод через Транссиб в Приамурье планируют сдать раньше срока

Строящийся путепровод через Транссиб в Белогорске планируют сдать на год раньше плана – в 2027 году, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T04:16:00+03:00

2025-06-17T04:16:00+03:00

2025-06-17T04:16:00+03:00

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июн – РИА Новости. Строящийся путепровод через Транссиб в Белогорске планируют сдать на год раньше плана – в 2027 году, сообщает правительство Амурской области. Возведение объекта ведется в рамках президентского национального проекта "Инфраструктура для жизни". Ход строительства проинспектировал губернатор Василий Орлов. "В Белогорске функционирует единственный путепровод, который на сегодняшний день требует ремонта. Соответственно городу необходим новый. Второй путепровод предусмотрен мастер-планом Белогорска. Кроме того, у нас есть отдельное поручение президента по созданию в области путепроводов через Транссиб. Строящийся в Белогорске объект — один из крупнейших и важнейших путепроводов в рамках этой программы. Видим, что его возведение идет с опережением графика. Со своей стороны работаем с Москвой в части досрочного выделения финансирования, что позволит нам сдать путепровод в 2027 году — на год раньше планового срока", - сказал Орлов. Сейчас на строительной площадке в две смены работают более 70 человек и порядка 20 единиц техники. Общая протяженность объекта составит 1,6 километра, в том числе 390 метров путепровод. Проектом предусмотрены две полосы движения — по одной в каждом направлении, и метровая полоса безопасности, уточнили в правительстве. "Вопрос строительства путепровода в Белогорске давно назрел. Я безмерно счастлив и горд тем, что удалось реализовать в городе этот проект. Стройка очень "живая", скоро рабочие начнут надвигаться балки. Подрядчик понимает важность задачи и делает все возможное, чтобы сдать объект в опережающие сроки. Это в свою очередь позволит раньше приступить к капитальному ремонту существующего путепровода", - сказал глава Белогорска Станислав Мелюков.

https://ria.ru/20250605/ferma-2020999669.html

https://ria.ru/20250429/blagoveschensk-2014085439.html

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общество, жилье, белогорск, амурская область, москва, василий орлов (губернатор)