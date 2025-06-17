https://ria.ru/20250617/tramp-2023390229.html
Трамп проводит совещание по конфликту между Израилем и Ираном, пишет Axios
Трамп проводит совещание по конфликту между Израилем и Ираном, пишет Axios - РИА Новости, 17.06.2025
Трамп проводит совещание по конфликту между Израилем и Ираном, пишет Axios
Президент США Дональд Трамп во вторник проводит совещание с Советом нацбезопасности по конфликту между Израилем и Ираном в Ситуационной комнате Белого дома,... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T18:01:00+03:00
2025-06-17T18:01:00+03:00
2025-06-17T18:02:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник проводит совещание с Советом нацбезопасности по конфликту между Израилем и Ираном в Ситуационной комнате Белого дома, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники. По информации издания, Трамп досрочно покинул саммит G7, чтобы сосредоточиться на данном кризисе. В беседе с журналистами на борту президентского самолета он заявил ранее, что добивается не "перемирия", а "реального завершения войны" и окончательного урегулирования иранского ядерного вопроса. Как утверждает издание, в Белом доме обсуждали возможность проведения прямых контактов с Ираном в ближайшие дни, однако сам Трамп дал понять, что решение на этот счет пока не принято.
https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, g7, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, G7, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп проводит совещание по конфликту между Израилем и Ираном, пишет Axios
Axios: Трамп проводит в Белом доме совещание с СБ по конфликту Израиля и Ирана