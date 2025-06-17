https://ria.ru/20250617/tramp-2023390229.html

Трамп проводит совещание по конфликту между Израилем и Ираном, пишет Axios

Трамп проводит совещание по конфликту между Израилем и Ираном, пишет Axios - РИА Новости, 17.06.2025

Трамп проводит совещание по конфликту между Израилем и Ираном, пишет Axios

Президент США Дональд Трамп во вторник проводит совещание с Советом нацбезопасности по конфликту между Израилем и Ираном в Ситуационной комнате Белого дома,... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T18:01:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник проводит совещание с Советом нацбезопасности по конфликту между Израилем и Ираном в Ситуационной комнате Белого дома, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники. По информации издания, Трамп досрочно покинул саммит G7, чтобы сосредоточиться на данном кризисе. В беседе с журналистами на борту президентского самолета он заявил ранее, что добивается не "перемирия", а "реального завершения войны" и окончательного урегулирования иранского ядерного вопроса. Как утверждает издание, в Белом доме обсуждали возможность проведения прямых контактов с Ираном в ближайшие дни, однако сам Трамп дал понять, что решение на этот счет пока не принято.

https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, g7, война израиля и ирана: последние новости о конфликте