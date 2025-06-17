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Трамп проводит совещание по конфликту между Израилем и Ираном, пишет Axios - РИА Новости, 17.06.2025
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18:01 17.06.2025 (обновлено: 18:02 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/tramp-2023390229.html
Трамп проводит совещание по конфликту между Израилем и Ираном, пишет Axios
Трамп проводит совещание по конфликту между Израилем и Ираном, пишет Axios - РИА Новости, 17.06.2025
Трамп проводит совещание по конфликту между Израилем и Ираном, пишет Axios
Президент США Дональд Трамп во вторник проводит совещание с Советом нацбезопасности по конфликту между Израилем и Ираном в Ситуационной комнате Белого дома,... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T18:01:00+03:00
2025-06-17T18:02:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
g7
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник проводит совещание с Советом нацбезопасности по конфликту между Израилем и Ираном в Ситуационной комнате Белого дома, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники. По информации издания, Трамп досрочно покинул саммит G7, чтобы сосредоточиться на данном кризисе. В беседе с журналистами на борту президентского самолета он заявил ранее, что добивается не "перемирия", а "реального завершения войны" и окончательного урегулирования иранского ядерного вопроса. Как утверждает издание, в Белом доме обсуждали возможность проведения прямых контактов с Ираном в ближайшие дни, однако сам Трамп дал понять, что решение на этот счет пока не принято.
https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html
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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, g7, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, G7, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп проводит совещание по конфликту между Израилем и Ираном, пишет Axios

Axios: Трамп проводит в Белом доме совещание с СБ по конфликту Израиля и Ирана

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник проводит совещание с Советом нацбезопасности по конфликту между Израилем и Ираном в Ситуационной комнате Белого дома, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.
По информации издания, Трамп досрочно покинул саммит G7, чтобы сосредоточиться на данном кризисе. В беседе с журналистами на борту президентского самолета он заявил ранее, что добивается не "перемирия", а "реального завершения войны" и окончательного урегулирования иранского ядерного вопроса.
Как утверждает издание, в Белом доме обсуждали возможность проведения прямых контактов с Ираном в ближайшие дни, однако сам Трамп дал понять, что решение на этот счет пока не принято.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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В миреИранСШАИзраильДональд ТрампG7Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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