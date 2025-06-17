Трамп обвинил Макрона во лжи о причине его отъезда с саммита G7
Трамп высмеял Макрона, комментируя свой досрочный отъезд с саммита G7
© AP Photo / Suzanne PlunkettПрезидент США Дональд Трамп во время саммита G7
© AP Photo / Suzanne Plunkett
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщение президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он досрочно покинул саммит G7 в Канаде ради работы над "прекращением огня" между Израилем и Ираном.
"Ищущий внимания общественности президент Франции Эммануэль Макрон по ошибке заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон для работы над "прекращением огня" между Израилем и Ираном. Неверно! Он понятия не имеет, почему я направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня. Гораздо более серьезное", — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.
Трамп добавил, что Макрон всегда все понимает не так, намеренно или нет.
При этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент досрочно покинет саммит G7 из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Позже Трамп посвятил Ирану еще один пост в соцсети Truth Social. Он подчеркнул, что не связывался с Ираном для переговоров, и в очередной раз упрекнул Тегеран в том, что тот не принял сделку по ядерной программе.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Как утверждают в Тель-Авиве, операция направлена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. Ударам подверглись места дислокации армии, ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, авиабазы, средства ПВО, а также генералитет и видные физики-ядерщики.
Иран в ответ проводит операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели в Израиле при помощи ракет и ударных беспилотников. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди мирного населения.
Стороны обмениваются ударами несколько раз в день. Израиль обещает вести кампанию до уничтожения иранской ядерной программы, а Тегеран грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.