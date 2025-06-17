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Трамп не поддержал идею Израиля об убийстве Хаменеи, пишет Axios - РИА Новости, 17.06.2025
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16:50 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/tramp-2023366261.html
Трамп не поддержал идею Израиля об убийстве Хаменеи, пишет Axios
Трамп не поддержал идею Израиля об убийстве Хаменеи, пишет Axios - РИА Новости, 17.06.2025
Трамп не поддержал идею Израиля об убийстве Хаменеи, пишет Axios
Президент США Дональд Трамп не поддержал идею Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) об убийстве верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, сообщает портал Axios со... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T16:50:00+03:00
2025-06-17T16:50:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
дональд трамп
али хаменеи
армия обороны израиля (цахал)
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не поддержал идею Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) об убийстве верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников. Агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников 15 июня передавало, что Трамп в последние несколько дней "наложил вето" на израильский план убийства Хаменеи. "Когда Армия обороны Израиля подумала, что у них есть возможность убить верховного лидера Али Хаменеи на выходных, Трамп выступил против этого", - говорится в материале. "Это аятолла, которого вы знаете, против аятоллы, которого вы не знаете", - заявил порталу высокопоставленный источник американской администрации. Собеседник портала отметил, что смена режима в Иране может быть более "удобной" для Израиля, чем для США. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250616/khamenei-2023204129.html
https://ria.ru/20250615/tramp-2023000244.html
https://ria.ru/20250616/izrail-2023168813.html
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, али хаменеи, армия обороны израиля (цахал), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп не поддержал идею Израиля об убийстве Хаменеи, пишет Axios

Axios: Трамп не поддержал идею Израиля убить верховного лидера Ирана Хаменеи

© Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не поддержал идею Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) об убийстве верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.
Агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников 15 июня передавало, что Трамп в последние несколько дней "наложил вето" на израильский план убийства Хаменеи.
Иранский политик аятолла Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Нетаньяху ответил на вопрос, собирается ли Израиль атаковать Хаменеи
Вчера, 20:04
«
"Когда Армия обороны Израиля подумала, что у них есть возможность убить верховного лидера Али Хаменеи на выходных, Трамп выступил против этого", - говорится в материале.
"Это аятолла, которого вы знаете, против аятоллы, которого вы не знаете", - заявил порталу высокопоставленный источник американской администрации.
Собеседник портала отметил, что смена режима в Иране может быть более "удобной" для Израиля, чем для США.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Трамп наложил вето на израильский план убийства Хаменеи, сообщили СМИ
15 июня, 19:34
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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Вчера, 17:19
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампАли ХаменеиАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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