https://ria.ru/20250617/tramp-2023366261.html

Трамп не поддержал идею Израиля об убийстве Хаменеи, пишет Axios

Трамп не поддержал идею Израиля об убийстве Хаменеи, пишет Axios - РИА Новости, 17.06.2025

Трамп не поддержал идею Израиля об убийстве Хаменеи, пишет Axios

Президент США Дональд Трамп не поддержал идею Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) об убийстве верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, сообщает портал Axios со... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T16:50:00+03:00

2025-06-17T16:50:00+03:00

2025-06-17T16:50:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не поддержал идею Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) об убийстве верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников. Агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников 15 июня передавало, что Трамп в последние несколько дней "наложил вето" на израильский план убийства Хаменеи. "Когда Армия обороны Израиля подумала, что у них есть возможность убить верховного лидера Али Хаменеи на выходных, Трамп выступил против этого", - говорится в материале. "Это аятолла, которого вы знаете, против аятоллы, которого вы не знаете", - заявил порталу высокопоставленный источник американской администрации. Собеседник портала отметил, что смена режима в Иране может быть более "удобной" для Израиля, чем для США. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250616/khamenei-2023204129.html

https://ria.ru/20250615/tramp-2023000244.html

https://ria.ru/20250616/izrail-2023168813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, али хаменеи, армия обороны израиля (цахал), война израиля и ирана: последние новости о конфликте