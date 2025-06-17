https://ria.ru/20250617/tramp-2023356354.html

Трамп не увидел признаков увеличения поддержки Ирана Россией или КНДР

Трамп не увидел признаков увеличения поддержки Ирана Россией или КНДР - РИА Новости, 17.06.2025

Трамп не увидел признаков увеличения поддержки Ирана Россией или КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видел признаков, что Россия или КНДР увеличили поддержку Ирана на фоне эскалации ирано-израильского конфликта. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T16:14:00+03:00

2025-06-17T16:14:00+03:00

2025-06-17T16:14:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не видел признаков, что Россия или КНДР увеличили поддержку Ирана на фоне эскалации ирано-израильского конфликта. "Я такого не видел. Не думаю, что кто-то вообще хочет в это вмешиваться", - сказал журналистам Трамп, отвечая на вопрос, есть ли какие-либо признаки, что КНДР стала больше помогать Ирану, или что Россия активнее сотрудничает с ИРИ. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250617/tramp-2023353472.html

https://ria.ru/20250617/tramp-2023242644.html

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в мире, иран, израиль, россия, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, кндр (северная корея)