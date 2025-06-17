Рейтинг@Mail.ru
Трамп не увидел признаков увеличения поддержки Ирана Россией или КНДР - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/tramp-2023356354.html
Трамп не увидел признаков увеличения поддержки Ирана Россией или КНДР
Трамп не увидел признаков увеличения поддержки Ирана Россией или КНДР - РИА Новости, 17.06.2025
Трамп не увидел признаков увеличения поддержки Ирана Россией или КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил, что не видел признаков, что Россия или КНДР увеличили поддержку Ирана на фоне эскалации ирано-израильского конфликта. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T16:14:00+03:00
2025-06-17T16:14:00+03:00
в мире
иран
израиль
россия
дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не видел признаков, что Россия или КНДР увеличили поддержку Ирана на фоне эскалации ирано-израильского конфликта. "Я такого не видел. Не думаю, что кто-то вообще хочет в это вмешиваться", - сказал журналистам Трамп, отвечая на вопрос, есть ли какие-либо признаки, что КНДР стала больше помогать Ирану, или что Россия активнее сотрудничает с ИРИ. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250617/tramp-2023353472.html
https://ria.ru/20250617/tramp-2023242644.html
иран
израиль
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, россия, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, кндр (северная корея)
В мире, Иран, Израиль, Россия, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, КНДР (Северная Корея)
Трамп не увидел признаков увеличения поддержки Ирана Россией или КНДР

Трамп заявил, что не видел признаков увеличения Россией или КНДР поддержки Ирана

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не видел признаков, что Россия или КНДР увеличили поддержку Ирана на фоне эскалации ирано-израильского конфликта.
"Я такого не видел. Не думаю, что кто-то вообще хочет в это вмешиваться", - сказал журналистам Трамп, отвечая на вопрос, есть ли какие-либо признаки, что КНДР стала больше помогать Ирану, или что Россия активнее сотрудничает с ИРИ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
"Ему все равно". В США испугались планов Трампа по Ирану
16:02
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Трамп поручил организовать встречу с иранскими чиновниками, сообщает CNN
04:17
 
В миреИранИзраильРоссияДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала