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"Ему все равно". В США испугались планов Трампа по Ирану - РИА Новости, 17.06.2025
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16:02 17.06.2025 (обновлено: 16:07 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/tramp-2023353472.html
"Ему все равно". В США испугались планов Трампа по Ирану
"Ему все равно". В США испугались планов Трампа по Ирану - РИА Новости, 17.06.2025
"Ему все равно". В США испугались планов Трампа по Ирану
Президент США Дональд Трамп настроен на жесткие действия против Ирана, считает геополитический аналитик Брайан Берлетик. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T16:02:00+03:00
2025-06-17T16:07:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
тулси габбард
обострение отношений сша и ирана
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп настроен на жесткие действия против Ирана, считает геополитический аналитик Брайан Берлетик."Трампу все равно, что разведка США предполагает, что Иран не создает ядерное оружие, — США в любом случае вступят в войну", — написал он в соцсети X.Ранее телеканал CNN со ссылкой на четыре источника сообщал, что американские разведслужбы, вопреки заявлениям израильских властей и Трампа, пришли к выводу, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия.Как передает CBS, Трамп в ответ на просьбу прокомментировать позицию главы Нацразведки США Тулси Габбард по Ирану, заявил, что ему "все равно, что она сказала". Глава Белого дома уточнил, что Иран был "очень близок" к обладанию ядерным оружием и потребовал "реального завершения" вопроса отказа Ирана от ЯО.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250617/iran-2023325233.html
https://ria.ru/20250617/udary-2023318466.html
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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, тулси габбард, обострение отношений сша и ирана, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Тулси Габбард, Обострение отношений США и Ирана, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
"Ему все равно". В США испугались планов Трампа по Ирану

Берлетик: Трамп настроен на жесткие действия против Ирана

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп настроен на жесткие действия против Ирана, считает геополитический аналитик Брайан Берлетик.
"Трампу все равно, что разведка США предполагает, что Иран не создает ядерное оружие, — США в любом случае вступят в войну", — написал он в соцсети X.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
CNN: разведка в США признала, что Иран далек от создания ядерного оружия
14:05
Ранее телеканал CNN со ссылкой на четыре источника сообщал, что американские разведслужбы, вопреки заявлениям израильских властей и Трампа, пришли к выводу, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия.
Как передает CBS, Трамп в ответ на просьбу прокомментировать позицию главы Нацразведки США Тулси Габбард по Ирану, заявил, что ему "все равно, что она сказала". Глава Белого дома уточнил, что Иран был "очень близок" к обладанию ядерным оружием и потребовал "реального завершения" вопроса отказа Ирана от ЯО.
Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
СМИ: удары Ирана парализовали Тель-Авив
13:36
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Иранский пожарный на месте израильского удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В Кремле заявили о нежелании Израиля выйти на путь мирного урегулирования
13:31
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампТулси ГаббардОбострение отношений США и ИранаВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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