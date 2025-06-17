https://ria.ru/20250617/tramp-2023353472.html

"Ему все равно". В США испугались планов Трампа по Ирану

"Ему все равно". В США испугались планов Трампа по Ирану - РИА Новости, 17.06.2025

"Ему все равно". В США испугались планов Трампа по Ирану

Президент США Дональд Трамп настроен на жесткие действия против Ирана, считает геополитический аналитик Брайан Берлетик. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T16:02:00+03:00

2025-06-17T16:02:00+03:00

2025-06-17T16:07:00+03:00

в мире

иран

сша

израиль

дональд трамп

тулси габбард

обострение отношений сша и ирана

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017053359_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_87ea7d2de6a3007ea9af816c074684ef.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп настроен на жесткие действия против Ирана, считает геополитический аналитик Брайан Берлетик."Трампу все равно, что разведка США предполагает, что Иран не создает ядерное оружие, — США в любом случае вступят в войну", — написал он в соцсети X.Ранее телеканал CNN со ссылкой на четыре источника сообщал, что американские разведслужбы, вопреки заявлениям израильских властей и Трампа, пришли к выводу, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия.Как передает CBS, Трамп в ответ на просьбу прокомментировать позицию главы Нацразведки США Тулси Габбард по Ирану, заявил, что ему "все равно, что она сказала". Глава Белого дома уточнил, что Иран был "очень близок" к обладанию ядерным оружием и потребовал "реального завершения" вопроса отказа Ирана от ЯО.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250617/iran-2023325233.html

https://ria.ru/20250617/udary-2023318466.html

https://ria.ru/20250617/nezhelanie-2023316695.html

иран

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, тулси габбард, обострение отношений сша и ирана, война израиля и ирана: последние новости о конфликте