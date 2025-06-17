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Трамп заявил, что не связывался с Ираном - РИА Новости, 17.06.2025
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12:31 17.06.2025 (обновлено: 12:42 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/tramp-2023301539.html
Трамп заявил, что не связывался с Ираном
Трамп заявил, что не связывался с Ираном - РИА Новости, 17.06.2025
Трамп заявил, что не связывался с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что не связывался с Ираном для переговоров, Тегеран может сам связаться с ним, он также добавил, что в случае, если бы Иран... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T12:31:00+03:00
2025-06-17T12:42:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
дональд трамп
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не связывался с Ираном для переговоров, Тегеран может сам связаться с ним, он также добавил, что в случае, если бы Иран принял предложенную США сделку, это бы спасло множество жизней.Ранее во вторник агентство Рейтер передавало, что Трамп не слишком настроен вести переговоры с Ираном и может направить на них вице-президента США Джея Ди Вэнса и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа."Я не связывался с Ираном для "мирных переговоров" никаким способом, ни в какой форме. Это просто сфабрикованные ложные новости! Если они хотят говорить, они знают, как меня найти. Им следовало принять сделку, которая была на столе - это спасло бы множество жизней!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
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в мире, иран, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп
В мире, Иран, Тегеран (город), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Дональд Трамп
Трамп заявил, что не связывался с Ираном

Трамп заявил, что иранцы знают, как его найти, если захотят поговорить

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не связывался с Ираном для переговоров, Тегеран может сам связаться с ним, он также добавил, что в случае, если бы Иран принял предложенную США сделку, это бы спасло множество жизней.
Ранее во вторник агентство Рейтер передавало, что Трамп не слишком настроен вести переговоры с Ираном и может направить на них вице-президента США Джея Ди Вэнса и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.
"Я не связывался с Ираном для "мирных переговоров" никаким способом, ни в какой форме. Это просто сфабрикованные ложные новости! Если они хотят говорить, они знают, как меня найти. Им следовало принять сделку, которая была на столе - это спасло бы множество жизней!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
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