https://ria.ru/20250617/tramp-2023301539.html
Трамп заявил, что не связывался с Ираном
Трамп заявил, что не связывался с Ираном - РИА Новости, 17.06.2025
Трамп заявил, что не связывался с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что не связывался с Ираном для переговоров, Тегеран может сам связаться с ним, он также добавил, что в случае, если бы Иран... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T12:31:00+03:00
2025-06-17T12:31:00+03:00
2025-06-17T12:42:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не связывался с Ираном для переговоров, Тегеран может сам связаться с ним, он также добавил, что в случае, если бы Иран принял предложенную США сделку, это бы спасло множество жизней.Ранее во вторник агентство Рейтер передавало, что Трамп не слишком настроен вести переговоры с Ираном и может направить на них вице-президента США Джея Ди Вэнса и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа."Я не связывался с Ираном для "мирных переговоров" никаким способом, ни в какой форме. Это просто сфабрикованные ложные новости! Если они хотят говорить, они знают, как меня найти. Им следовало принять сделку, которая была на столе - это спасло бы множество жизней!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
https://ria.ru/20250617/tramp-2023287073.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп
В мире, Иран, Тегеран (город), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Дональд Трамп
Трамп заявил, что не связывался с Ираном
Трамп заявил, что иранцы знают, как его найти, если захотят поговорить