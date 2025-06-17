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"Объясните чокнутому": Трамп грубо оскорбил Такера Карлсона - РИА Новости, 17.06.2025
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11:17 17.06.2025 (обновлено: 12:30 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/tramp-2023287073.html
"Объясните чокнутому": Трамп грубо оскорбил Такера Карлсона
"Объясните чокнутому": Трамп грубо оскорбил Такера Карлсона - РИА Новости, 17.06.2025
"Объясните чокнутому": Трамп грубо оскорбил Такера Карлсона
Американский президент Дональд Трамп назвал знаменитого журналиста Такера Карлсона чокнутым после его предостережения в адрес главы Белого дома от вмешательства РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T11:17:00+03:00
2025-06-17T12:30:00+03:00
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
иран
в мире
сша
израиль
такер карлсон
стив бэннон
дональд трамп
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп назвал знаменитого журналиста Такера Карлсона чокнутым после его предостережения в адрес главы Белого дома от вмешательства в ирано-израильский конфликт."Кто-нибудь, пожалуйста, объясните чокнутому Такеру Карлсону, что у Ирана не может быть ядерного оружия", — говорится в сообщении Трампа в соцсети Truth Social.В понедельник Карлсон заявил в разговоре с экс-советником американского лидера Стивом Бэнноном, что потенциальная война с Ираном приведет к краху влияния США в мире, а также к фактическому завершению его президентства. Кроме того, он усомнился, что Соединенные Штаты располагают ресурсами для войны на Ближнем Востоке.До этого журналист обвинял Трампа в участии в израильской операции против Ирана. Он отмечал, что годы военной помощи Израилю со стороны США, а также координация действий делают Америку причастной к атаке. По его мнению, взаимодействие с Израилем в этом ключе не отвечает американским интересам.Во время предвыборной кампании Дональда Трампа Такер Карлсон активно поддерживал его и был одним из его приближенных соратников.
https://ria.ru/20250607/tiktok-2021460103.html
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, в мире, сша, израиль, такер карлсон, стив бэннон, дональд трамп
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, В мире, США, Израиль, Такер Карлсон, Стив Бэннон, Дональд Трамп
"Объясните чокнутому": Трамп грубо оскорбил Такера Карлсона

Трамп назвал Такера Карлсона чокнутым из-за разногласий по поводу Ирана

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканский президент Дональд Трамп беседует с Такером Карлсоном
Американский президент Дональд Трамп беседует с Такером Карлсоном - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский президент Дональд Трамп беседует с Такером Карлсоном. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп назвал знаменитого журналиста Такера Карлсона чокнутым после его предостережения в адрес главы Белого дома от вмешательства в ирано-израильский конфликт.
"Кто-нибудь, пожалуйста, объясните чокнутому Такеру Карлсону, что у Ирана не может быть ядерного оружия", — говорится в сообщении Трампа в соцсети Truth Social.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Администрация Трампа уготовила Такеру Карлсону неожиданную роль, пишут СМИ
7 июня, 04:27
В понедельник Карлсон заявил в разговоре с экс-советником американского лидера Стивом Бэнноном, что потенциальная война с Ираном приведет к краху влияния США в мире, а также к фактическому завершению его президентства. Кроме того, он усомнился, что Соединенные Штаты располагают ресурсами для войны на Ближнем Востоке.
До этого журналист обвинял Трампа в участии в израильской операции против Ирана. Он отмечал, что годы военной помощи Израилю со стороны США, а также координация действий делают Америку причастной к атаке. По его мнению, взаимодействие с Израилем в этом ключе не отвечает американским интересам.
Во время предвыборной кампании Дональда Трампа Такер Карлсон активно поддерживал его и был одним из его приближенных соратников.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
"Настоящее безумие": Такер Карлсон пришел в ужас от плана против России
10 апреля, 03:12
 
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИранВ миреСШАИзраильТакер КарлсонСтив БэннонДональд Трамп
 
 
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