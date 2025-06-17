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"Объясните чокнутому": Трамп грубо оскорбил Такера Карлсона
"Объясните чокнутому": Трамп грубо оскорбил Такера Карлсона - РИА Новости, 17.06.2025
"Объясните чокнутому": Трамп грубо оскорбил Такера Карлсона
Американский президент Дональд Трамп назвал знаменитого журналиста Такера Карлсона чокнутым после его предостережения в адрес главы Белого дома от вмешательства РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T11:17:00+03:00
2025-06-17T11:17:00+03:00
2025-06-17T12:30:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп назвал знаменитого журналиста Такера Карлсона чокнутым после его предостережения в адрес главы Белого дома от вмешательства в ирано-израильский конфликт."Кто-нибудь, пожалуйста, объясните чокнутому Такеру Карлсону, что у Ирана не может быть ядерного оружия", — говорится в сообщении Трампа в соцсети Truth Social.В понедельник Карлсон заявил в разговоре с экс-советником американского лидера Стивом Бэнноном, что потенциальная война с Ираном приведет к краху влияния США в мире, а также к фактическому завершению его президентства. Кроме того, он усомнился, что Соединенные Штаты располагают ресурсами для войны на Ближнем Востоке.До этого журналист обвинял Трампа в участии в израильской операции против Ирана. Он отмечал, что годы военной помощи Израилю со стороны США, а также координация действий делают Америку причастной к атаке. По его мнению, взаимодействие с Израилем в этом ключе не отвечает американским интересам.Во время предвыборной кампании Дональда Трампа Такер Карлсон активно поддерживал его и был одним из его приближенных соратников.
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, в мире, сша, израиль, такер карлсон, стив бэннон, дональд трамп
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, В мире, США, Израиль, Такер Карлсон, Стив Бэннон, Дональд Трамп
"Объясните чокнутому": Трамп грубо оскорбил Такера Карлсона
Трамп назвал Такера Карлсона чокнутым из-за разногласий по поводу Ирана