https://ria.ru/20250617/tramp-2023277502.html

Трамп рассказал о работе над эвакуацией американцев c Ближнего Востока

Трамп рассказал о работе над эвакуацией американцев c Ближнего Востока - РИА Новости, 17.06.2025

Трамп рассказал о работе над эвакуацией американцев c Ближнего Востока

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация работает над оказанием помощи американцам в выезде из стран Ближнего Востока на фоне военных действий... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T10:32:00+03:00

2025-06-17T10:32:00+03:00

2025-06-17T10:32:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация работает над оказанием помощи американцам в выезде из стран Ближнего Востока на фоне военных действий между Ираном и Израилем, сообщает корреспондент телеканала CBS Дженифер Джейкобс. "Я задала ему (Трампу - ред.) вопрос о том, как США помогают американцам покинуть регион в условиях отмены коммерческих рейсов, и он сказал, что администрация "работает над этим. Мы делаем все возможное", - написала Джейкобс на своей странице в соцсети X. Ранее телеканал ABC сообщал, что госдепартамент США создал рабочую группу по Ближнему Востоку, которая займётся потенциальной эвакуацией граждан США из региона. При этом посольство США в Израиле заявило, что не имеет возможности эвакуировать или напрямую помочь американским гражданам покинуть страну. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250617/tramp-2023242644.html

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в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте