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Трамп рассказал о работе над эвакуацией американцев c Ближнего Востока - РИА Новости, 17.06.2025
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10:32 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/tramp-2023277502.html
Трамп рассказал о работе над эвакуацией американцев c Ближнего Востока
Трамп рассказал о работе над эвакуацией американцев c Ближнего Востока - РИА Новости, 17.06.2025
Трамп рассказал о работе над эвакуацией американцев c Ближнего Востока
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация работает над оказанием помощи американцам в выезде из стран Ближнего Востока на фоне военных действий... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T10:32:00+03:00
2025-06-17T10:32:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация работает над оказанием помощи американцам в выезде из стран Ближнего Востока на фоне военных действий между Ираном и Израилем, сообщает корреспондент телеканала CBS Дженифер Джейкобс. "Я задала ему (Трампу - ред.) вопрос о том, как США помогают американцам покинуть регион в условиях отмены коммерческих рейсов, и он сказал, что администрация "работает над этим. Мы делаем все возможное", - написала Джейкобс на своей странице в соцсети X. Ранее телеканал ABC сообщал, что госдепартамент США создал рабочую группу по Ближнему Востоку, которая займётся потенциальной эвакуацией граждан США из региона. При этом посольство США в Израиле заявило, что не имеет возможности эвакуировать или напрямую помочь американским гражданам покинуть страну. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250617/tramp-2023242644.html
https://ria.ru/20250616/tramp-2023143542.html
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в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, США, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп рассказал о работе над эвакуацией американцев c Ближнего Востока

Джейкобс: Трамп заявил, что США помогают американцам в выезде с Ближнего Востока

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация работает над оказанием помощи американцам в выезде из стран Ближнего Востока на фоне военных действий между Ираном и Израилем, сообщает корреспондент телеканала CBS Дженифер Джейкобс.
"Я задала ему (Трампу - ред.) вопрос о том, как США помогают американцам покинуть регион в условиях отмены коммерческих рейсов, и он сказал, что администрация "работает над этим. Мы делаем все возможное", - написала Джейкобс на своей странице в соцсети X.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Трамп поручил организовать встречу с иранскими чиновниками, сообщает CNN
04:17
Ранее телеканал ABC сообщал, что госдепартамент США создал рабочую группу по Ближнему Востоку, которая займётся потенциальной эвакуацией граждан США из региона. При этом посольство США в Израиле заявило, что не имеет возможности эвакуировать или напрямую помочь американским гражданам покинуть страну.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
NBC: Трамп сначала был против израильской операции в Иране
Вчера, 15:12
 
В миреИзраильИранСШАДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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