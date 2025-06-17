https://ria.ru/20250617/tramp-2023236253.html
Поддержка иммиграционной политики Трампа снизилась, показал опрос
Поддержка иммиграционной политики Трампа снизилась, показал опрос - РИА Новости, 17.06.2025
Поддержка иммиграционной политики Трампа снизилась, показал опрос
Поддержка иммиграционной политики президента США Дональда Трампа его согражданами снизилась до 44%, следует из опроса агентства Рейтер и компании Ipsos. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T02:30:00+03:00
2025-06-17T02:30:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Поддержка иммиграционной политики президента США Дональда Трампа его согражданами снизилась до 44%, следует из опроса агентства Рейтер и компании Ipsos. По результатам опроса, 44% американцев поддерживают иммиграционную политику Трампа. Как отмечает агентство, в мае ее поддерживали 47% опрошенных. При этом около 49% отрицательно отнеслись к политике в области иммиграции. В мае этот показатель составлял 45%. Опрос проводился онлайн среди 4258 американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около двух процентных пунктов. Протесты против политики Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
https://ria.ru/20250617/meksika-2023235268.html
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в мире, сша, лос-анджелес, дональд трамп
В мире, США, Лос-Анджелес, Дональд Трамп
Поддержка иммиграционной политики Трампа снизилась, показал опрос
Reuters: поддержка иммиграционной политики Трампа снизилась до 44%