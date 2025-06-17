https://ria.ru/20250617/tramp-2023231235.html

Дмитриев заявил, что Трамп разоблачил провокаторов-глобалистов

Дмитриев заявил, что Трамп разоблачил провокаторов-глобалистов - РИА Новости, 17.06.2025

Дмитриев заявил, что Трамп разоблачил провокаторов-глобалистов

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что американский... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T01:04:00+03:00

2025-06-17T01:04:00+03:00

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россия

украина

сша

дональд трамп

кирилл дмитриев

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российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что американский лидер Дональд Трамп разоблачил провокаторов-глобалистов, когда сказал, что если бы Россия осталась в G8, то конфликта на Украине не было бы. "Президент Трамп: у вас не было бы войны (на Украине), если бы Россия осталась в G8. Президент Трамп разоблачает провокаторов-глобалистов/неоконов", — написал Дмитриев в социальной сети X. Трамп перед саммитом G7 в Канаде заявил, что исключать Россию из объединения было "большой ошибкой".

https://ria.ru/20250614/dmitriev-2022819804.html

россия

украина

сша

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2025

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россия, украина, сша, дональд трамп, кирилл дмитриев, g8, российский фонд прямых инвестиций, g7