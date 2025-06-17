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Дмитриев заявил, что Трамп разоблачил провокаторов-глобалистов - РИА Новости, 17.06.2025
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01:04 17.06.2025 (обновлено: 06:14 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/tramp-2023231235.html
Дмитриев заявил, что Трамп разоблачил провокаторов-глобалистов
Дмитриев заявил, что Трамп разоблачил провокаторов-глобалистов - РИА Новости, 17.06.2025
Дмитриев заявил, что Трамп разоблачил провокаторов-глобалистов
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что американский... РИА Новости, 17.06.2025
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украина
сша
дональд трамп
кирилл дмитриев
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российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что американский лидер Дональд Трамп разоблачил провокаторов-глобалистов, когда сказал, что если бы Россия осталась в G8, то конфликта на Украине не было бы. "Президент Трамп: у вас не было бы войны (на Украине), если бы Россия осталась в G8. Президент Трамп разоблачает провокаторов-глобалистов/неоконов", — написал Дмитриев в социальной сети X. Трамп перед саммитом G7 в Канаде заявил, что исключать Россию из объединения было "большой ошибкой".
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россия, украина, сша, дональд трамп, кирилл дмитриев, g8, российский фонд прямых инвестиций, g7
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, G8, Российский фонд прямых инвестиций, G7
Дмитриев заявил, что Трамп разоблачил провокаторов-глобалистов

Дмитриев: Трамп разоблачил провокаторов-глобалистов

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что американский лидер Дональд Трамп разоблачил провокаторов-глобалистов, когда сказал, что если бы Россия осталась в G8, то конфликта на Украине не было бы.
«
"Президент Трамп: у вас не было бы войны (на Украине), если бы Россия осталась в G8. Президент Трамп разоблачает провокаторов-глобалистов/неоконов", — написал Дмитриев в социальной сети X.
Трамп перед саммитом G7 в Канаде заявил, что исключать Россию из объединения было "большой ошибкой".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Дмитриев прокомментировал планируемые в США протесты против Трампа
14 июня, 15:26
 
РоссияУкраинаСШАДональд ТрампКирилл ДмитриевG8Российский фонд прямых инвестицийG7
 
 
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