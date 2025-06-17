https://ria.ru/20250617/tramp-2023231235.html
Дмитриев заявил, что Трамп разоблачил провокаторов-глобалистов
Дмитриев заявил, что Трамп разоблачил провокаторов-глобалистов - РИА Новости, 17.06.2025
Дмитриев заявил, что Трамп разоблачил провокаторов-глобалистов
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что американский... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T01:04:00+03:00
2025-06-17T01:04:00+03:00
2025-06-17T06:14:00+03:00
россия
украина
сша
дональд трамп
кирилл дмитриев
g8
российский фонд прямых инвестиций
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019217331_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae7cd684c38320a340158a518394865d.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что американский лидер Дональд Трамп разоблачил провокаторов-глобалистов, когда сказал, что если бы Россия осталась в G8, то конфликта на Украине не было бы. "Президент Трамп: у вас не было бы войны (на Украине), если бы Россия осталась в G8. Президент Трамп разоблачает провокаторов-глобалистов/неоконов", — написал Дмитриев в социальной сети X. Трамп перед саммитом G7 в Канаде заявил, что исключать Россию из объединения было "большой ошибкой".
https://ria.ru/20250614/dmitriev-2022819804.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019217331_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_1269221b74e1b2259edb1b43921bd740.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, дональд трамп, кирилл дмитриев, g8, российский фонд прямых инвестиций, g7
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, G8, Российский фонд прямых инвестиций, G7
Дмитриев заявил, что Трамп разоблачил провокаторов-глобалистов
Дмитриев: Трамп разоблачил провокаторов-глобалистов