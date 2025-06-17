https://ria.ru/20250617/tovarooborot-2023375369.html

Ушаков оценил рост товарооборота между Россией и Индонезией

Ушаков оценил рост товарооборота между Россией и Индонезией - РИА Новости, 17.06.2025

Ушаков оценил рост товарооборота между Россией и Индонезией

Товарооборот России и Индонезии за январь-апрель 2025 года вырос почти на 40%, а по итогам прошлого года достиг 4,3 миллиарда долларов, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:14:00+03:00

2025-06-17T17:14:00+03:00

2025-06-17T17:14:00+03:00

экономика

россия

индонезия

юрий ушаков

денис мантуров

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Товарооборот России и Индонезии за январь-апрель 2025 года вырос почти на 40%, а по итогам прошлого года достиг 4,3 миллиарда долларов, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Товарооборот с Индонезией за январь-апрель текущего года увеличился почти на 40%. В прошлом году он составил 4,3 миллиарда долларов", - сообщил Ушаков. По его словам, очень плодотворно и активно работает совместная комиссия России и Индонезии по торгово-экономическому сотрудничеству, которую со стороны России возглавляет первый вице-премьер Денис Мантуров.

https://ria.ru/20250617/putin-2023374396.html

россия

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, индонезия, юрий ушаков, денис мантуров