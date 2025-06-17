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Ушаков оценил рост товарооборота между Россией и Индонезией
Ушаков оценил рост товарооборота между Россией и Индонезией - РИА Новости, 17.06.2025
Ушаков оценил рост товарооборота между Россией и Индонезией
Товарооборот России и Индонезии за январь-апрель 2025 года вырос почти на 40%, а по итогам прошлого года достиг 4,3 миллиарда долларов, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:14:00+03:00
2025-06-17T17:14:00+03:00
2025-06-17T17:14:00+03:00
экономика
россия
индонезия
юрий ушаков
денис мантуров
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Товарооборот России и Индонезии за январь-апрель 2025 года вырос почти на 40%, а по итогам прошлого года достиг 4,3 миллиарда долларов, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Товарооборот с Индонезией за январь-апрель текущего года увеличился почти на 40%. В прошлом году он составил 4,3 миллиарда долларов", - сообщил Ушаков. По его словам, очень плодотворно и активно работает совместная комиссия России и Индонезии по торгово-экономическому сотрудничеству, которую со стороны России возглавляет первый вице-премьер Денис Мантуров.
https://ria.ru/20250617/putin-2023374396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, индонезия, юрий ушаков, денис мантуров
Экономика, Россия, Индонезия, Юрий Ушаков, Денис Мантуров
Ушаков оценил рост товарооборота между Россией и Индонезией
Ушаков: товарооборот между РФ и Индонезией за январь-апрель вырос почти на 40%