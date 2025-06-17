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В Тюмени расследуют дело об избиении врача
В Тюмени расследуют дело об избиении врача - РИА Новости, 17.06.2025
В Тюмени расследуют дело об избиении врача
Уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью врача, которого в понедельник избили в одном из медучреждений, расследуется в Тюмени,... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T16:11:00+03:00
2025-06-17T16:11:00+03:00
2025-06-17T16:11:00+03:00
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ТЮМЕНЬ, 17 июн – РИА Новости. Уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью врача, которого в понедельник избили в одном из медучреждений, расследуется в Тюмени, сообщила пресс-служба СК России. Ранее информцентр правительства Тюменской области сообщил, что 16 июня в приемном отделении Областной клинической больницы №2 города Тюмени группа мужчин напала на врача, пытаясь прорваться в операционную. Пострадавшему врачу оказывается вся необходимая медицинская помощь. "В средствах массовой информации и социальных медиа сообщается, что в Тюмени двое мужчин в медицинском учреждении избили врача, когда он оказывал одному из них медицинскую помощь. По данному факту органами МВД расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)", - сообщила пресс-служба СК РФ с уточнением, что следственные органы СК России по Тюменской области ходатайствуют о передаче материалов в свое производство. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Тюменской области Александру Кублякову доложить о принятом надзорным органом решении и по обстоятельствам происшествия.
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происшествия, россия, тюмень, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тюмень, Тюменская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тюмени расследуют дело об избиении врача
В Тюмени расследуют уголовное дело об избиении врача