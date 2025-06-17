https://ria.ru/20250617/tel-aviv-2023258774.html
В Тель-Авиве прогремели взрывы
В Тель-Авиве прогремели взрывы - РИА Новости, 17.06.2025
В Тель-Авиве прогремели взрывы
Сирены воздушной тревоги звучат в различных районах Израиля в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над Тель-Авивом активно работают... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T08:46:00+03:00
2025-06-17T08:46:00+03:00
2025-06-17T08:53:00+03:00
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тель-авив
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в различных районах Израиля в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над Тель-Авивом активно работают системы ПВО и слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.Армия Израиля перед этим предписала всему населению страны находиться в убежищах до дальнейшего уведомления, разослав сообщения на телефоны.
https://ria.ru/20250617/izrail-2023255020.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Тель-Авив, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Тель-Авиве прогремели взрывы
В Тель-Авиве прогремели взрывы, звучат сирены воздушной тревоги