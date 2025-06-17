https://ria.ru/20250617/tel-aviv-2023258774.html

В Тель-Авиве прогремели взрывы

В Тель-Авиве прогремели взрывы - РИА Новости, 17.06.2025

В Тель-Авиве прогремели взрывы

Сирены воздушной тревоги звучат в различных районах Израиля в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над Тель-Авивом активно работают... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T08:46:00+03:00

2025-06-17T08:46:00+03:00

2025-06-17T08:53:00+03:00

в мире

тель-авив

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в различных районах Израиля в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над Тель-Авивом активно работают системы ПВО и слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.Армия Израиля перед этим предписала всему населению страны находиться в убежищах до дальнейшего уведомления, разослав сообщения на телефоны.

https://ria.ru/20250617/izrail-2023255020.html

тель-авив

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тель-авив, война израиля и ирана: последние новости о конфликте