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В Тель-Авиве прогремели взрывы - РИА Новости, 17.06.2025
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08:46 17.06.2025 (обновлено: 08:53 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/tel-aviv-2023258774.html
В Тель-Авиве прогремели взрывы
В Тель-Авиве прогремели взрывы - РИА Новости, 17.06.2025
В Тель-Авиве прогремели взрывы
Сирены воздушной тревоги звучат в различных районах Израиля в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над Тель-Авивом активно работают... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T08:46:00+03:00
2025-06-17T08:53:00+03:00
в мире
тель-авив
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в различных районах Израиля в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над Тель-Авивом активно работают системы ПВО и слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.Армия Израиля перед этим предписала всему населению страны находиться в убежищах до дальнейшего уведомления, разослав сообщения на телефоны.
https://ria.ru/20250617/izrail-2023255020.html
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в мире, тель-авив, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Тель-Авив, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Тель-Авиве прогремели взрывы

В Тель-Авиве прогремели взрывы, звучат сирены воздушной тревоги

© AP Photo / Leo CorreaРабота израильской системы ПРО "Железный купол" над Тель-Авивом
Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
Работа израильской системы ПРО "Железный купол" над Тель-Авивом
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в различных районах Израиля в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над Тель-Авивом активно работают системы ПВО и слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.
Армия Израиля перед этим предписала всему населению страны находиться в убежищах до дальнейшего уведомления, разослав сообщения на телефоны.
Армия Израиля сообщила о масштабных ударах по военным объектам в Иране - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Израиль заявил о ночных масштабных ударах по военным объектам в Иране
08:04
 
В миреТель-АвивВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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