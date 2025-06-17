Звуки системы ПВО, отражающей удары Израиля, слышны в Тегеране
В Иране вновь слышны звуки работы иранской системы ПВО, отражающей удары Израиля
© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 июн – РИА Новости. Звуки работы иранской системы ПВО, работающей на отражение израильских ударов, вновь слышны в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную компоненту у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и не менее 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.