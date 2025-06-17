https://ria.ru/20250617/tegeran-2023409169.html

Звуки системы ПВО, отражающей удары Израиля, слышны в Тегеране

Звуки системы ПВО, отражающей удары Израиля, слышны в Тегеране - РИА Новости, 17.06.2025

Звуки системы ПВО, отражающей удары Израиля, слышны в Тегеране

Звуки работы иранской системы ПВО, работающей на отражение израильских ударов, вновь слышны в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T19:27:00+03:00

2025-06-17T19:27:00+03:00

2025-06-17T19:27:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 17 июн – РИА Новости. Звуки работы иранской системы ПВО, работающей на отражение израильских ударов, вновь слышны в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную компоненту у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и не менее 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

https://ria.ru/20250616/udar-2023108784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, иран, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте