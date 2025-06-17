https://ria.ru/20250617/tegeran-2023231456.html
В Тегеране вновь работает ПВО
В Тегеране вновь работает ПВО - РИА Новости, 17.06.2025
В Тегеране вновь работает ПВО
Звуки активной работы средств ПВО вновь слышны в центральной части Тегерана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T01:07:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Звуки активной работы средств ПВО вновь слышны в центральной части Тегерана, передает корреспондент РИА Новости. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий наличие у его атомного проекта военной компоненты, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250617/trevoga-2023229418.html
https://ria.ru/20250617/ssha-2023228932.html
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Тегеране вновь работает ПВО
В центре Тегерана вновь работает ПВО