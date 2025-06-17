Иран ликвидировал значительное количество офицеров "Моссада", пишет Tasnim
Tasnim: Иран ликвидировал значительное количество офицеров "Моссада"
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 июн — РИА Новости. Тегеран ликвидировал "значительное число" офицеров израильской разведки "Моссад" и управления военной разведки "Аман", передает иранское агентство Tasnim.
"После сегодняшнего ракетного удара КСИР по центрам разведки Израиля, включая военную разведывательную организацию, известную как "Аман", и службу разведки и специальных операций, известную как "Моссад", было убито значительное число старших офицеров и командиров разведки израильского режима", — говорится в сообщении.
Издание утверждает, что Тель-Авив из-за введенной цензуры новостного пространства не публикует информацию о погибших, в особенности среди офицеров разведки и военного командования.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
- Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.