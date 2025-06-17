https://ria.ru/20250617/tasnim-2023351731.html

Иран ликвидировал значительное количество офицеров "Моссада", пишет Tasnim

Иран ликвидировал значительное количество офицеров "Моссада", пишет Tasnim - РИА Новости, 17.06.2025

Иран ликвидировал значительное количество офицеров "Моссада", пишет Tasnim

Тегеран ликвидировал "значительное число" офицеров израильской разведки "Моссад" и управления военной разведки "Аман", передает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T15:55:00+03:00

2025-06-17T15:55:00+03:00

2025-06-17T17:57:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 17 июн — РИА Новости. Тегеран ликвидировал "значительное число" офицеров израильской разведки "Моссад" и управления военной разведки "Аман", передает иранское агентство Tasnim."После сегодняшнего ракетного удара КСИР по центрам разведки Израиля, включая военную разведывательную организацию, известную как "Аман", и службу разведки и специальных операций, известную как "Моссад", было убито значительное число старших офицеров и командиров разведки израильского режима", — говорится в сообщении.Издание утверждает, что Тель-Авив из-за введенной цензуры новостного пространства не публикует информацию о погибших, в особенности среди офицеров разведки и военного командования.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250617/ekspert-2023352312.html

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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, моссад, израиль, иран, тель-авив