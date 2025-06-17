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Иран ликвидировал значительное количество офицеров "Моссада", пишет Tasnim - РИА Новости, 17.06.2025
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15:55 17.06.2025 (обновлено: 17:57 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/tasnim-2023351731.html
Иран ликвидировал значительное количество офицеров "Моссада", пишет Tasnim
Иран ликвидировал значительное количество офицеров "Моссада", пишет Tasnim - РИА Новости, 17.06.2025
Иран ликвидировал значительное количество офицеров "Моссада", пишет Tasnim
Тегеран ликвидировал "значительное число" офицеров израильской разведки "Моссад" и управления военной разведки "Аман", передает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T15:55:00+03:00
2025-06-17T17:57:00+03:00
в мире
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
моссад
израиль
иран
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ТЕГЕРАН, 17 июн — РИА Новости. Тегеран ликвидировал "значительное число" офицеров израильской разведки "Моссад" и управления военной разведки "Аман", передает иранское агентство Tasnim."После сегодняшнего ракетного удара КСИР по центрам разведки Израиля, включая военную разведывательную организацию, известную как "Аман", и службу разведки и специальных операций, известную как "Моссад", было убито значительное число старших офицеров и командиров разведки израильского режима", — говорится в сообщении.Издание утверждает, что Тель-Авив из-за введенной цензуры новостного пространства не публикует информацию о погибших, в особенности среди офицеров разведки и военного командования.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250617/ekspert-2023352312.html
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, моссад, израиль, иран, тель-авив
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Моссад, Израиль, Иран, Тель-Авив
Иран ликвидировал значительное количество офицеров "Моссада", пишет Tasnim

Tasnim: Иран ликвидировал значительное количество офицеров "Моссада"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТЕГЕРАН, 17 июн — РИА Новости. Тегеран ликвидировал "значительное число" офицеров израильской разведки "Моссад" и управления военной разведки "Аман", передает иранское агентство Tasnim.
"После сегодняшнего ракетного удара КСИР по центрам разведки Израиля, включая военную разведывательную организацию, известную как "Аман", и службу разведки и специальных операций, известную как "Моссад", было убито значительное число старших офицеров и командиров разведки израильского режима", — говорится в сообщении.
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15:57
Издание утверждает, что Тель-Авив из-за введенной цензуры новостного пространства не публикует информацию о погибших, в особенности среди офицеров разведки и военного командования.

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
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Министр обороны Израиля пригрозил атакой по ядерным объектам Ирана
15:45
 
В миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеМоссадИзраильИранТель-Авив
 
 
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