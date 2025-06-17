https://ria.ru/20250617/tasnim-2023301163.html

Иран заявил, что использовал одну новую ракету для ударов по Израилю

Иран заявил, что использовал одну новую ракету для ударов по Израилю - РИА Новости, 17.06.2025

Иран заявил, что использовал одну новую ракету для ударов по Израилю

Тегеран сегодня использовал "одну новую ракету" для ударов по Израилю, заявил официальный представитель минобороны Ирана Реза Талаи. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T12:29:00+03:00

2025-06-17T12:29:00+03:00

2025-06-17T12:45:00+03:00

в мире

иран

израиль

тегеран (город)

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023286080_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_61820cc7ad995db70eb8bf315af60380.jpg

ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Тегеран сегодня использовал "одну новую ракету" для ударов по Израилю, заявил официальный представитель минобороны Ирана Реза Талаи."В сегодняшней атаке на Израиль, на сионистский режим использовалась одна новая ракета", - приводит его слова агентство Tasnim.Ранее командующий сухопутными силами армии ВС Ирана Каюмарс Хейдари заявил, что Иран начал массированные атаки с применением нового и передового оружия.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250617/ksir-2023295945.html

https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html

иран

израиль

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, израиль, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте