https://ria.ru/20250617/tasnim-2023283270.html

Иран атаковал здание израильской разведки, утверждает Tasnim

Иран атаковал здание израильской разведки, утверждает Tasnim - РИА Новости, 17.06.2025

Иран атаковал здание израильской разведки, утверждает Tasnim

Здание израильской разведки "Моссад" подверглось ракетной атаке Ирана, утверждает иранское госагентство Tasnim. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T10:58:00+03:00

2025-06-17T10:58:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 17 июн – РИА Новости. Здание израильской разведки "Моссад" подверглось ракетной атаке Ирана, утверждает иранское госагентство Tasnim."Здание "Моссада" в городе Герцлия подверглось ракетному обстрелу", - говорится в сообщении.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС атаковали военные цели и объекты ядерной программы Ирана.Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", заявив, что наносит удары с помощью ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью.Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские атаки, пока Израиль их не остановит.В Израиле заявили, что в результате иранских ударов более 20 человек погибли, около 600 пострадали. Иран сообщает о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.

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Ракетный удар Тегерана по штаб-квартире "Моссад" в Тель-Авиве Тегеран нанёс ракетный удар по штаб-квартире МОССАДа, пишут иранские СМИ. Над зданием поднимается густой дым. 2025-06-17T10:58 true PT0M18S

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в мире, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, тегеран (город), аббас аракчи, моссад