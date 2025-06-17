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Новак объяснил эскалацию тарифных войн - РИА Новости, 17.06.2025
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10:12 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/tarif-2023274100.html
Новак объяснил эскалацию тарифных войн
Новак объяснил эскалацию тарифных войн - РИА Новости, 17.06.2025
Новак объяснил эскалацию тарифных войн
Текущая эскалация тарифных ограничений является очередным следствием противостояния Запада и остального мира, считает вице-премьер России Александр Новак. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T10:12:00+03:00
2025-06-17T10:12:00+03:00
экономика
россия
александр новак
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Текущая эскалация тарифных ограничений является очередным следствием противостояния Запада и остального мира, считает вице-премьер России Александр Новак. "Текущая эскалация тарифных ограничений также, безусловно, является очередным следствием противостояния Запада и остального мира. Стремление сохранить доминирующие позиции в глобальной экономике происходит путем "продавливания" двусторонних соглашений вместо многосторонних", - сказал Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ-2025. Он добавил, что предпринимаемые шаги ведут к новому витку регионализации, наблюдаемой с 2022 года, а также закреплению стран в рамках "блоков". В таких условиях, по его словам, для России на первый план выходит реализация национальной повестки развития, а также выстраивание устойчивых партнерств с дружественными странами. "Хочу напомнить, что тенденции регионализации мировой экономики учтены нами при подготовке Стратегии внешнеэкономической деятельности, принятой правительством в начале прошлого года, поэтому взаимоотношения с торговыми партнерами выстраиваются и развиваются с учетом влияния геоэкономической фрагментации и открывающихся возможностей для России", - добавил вице-премьер. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Новак объяснил эскалацию тарифных войн

Новак назвал эскалацию тарифных войн следствием противостояния Запада с миром

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Текущая эскалация тарифных ограничений является очередным следствием противостояния Запада и остального мира, считает вице-премьер России Александр Новак.
"Текущая эскалация тарифных ограничений также, безусловно, является очередным следствием противостояния Запада и остального мира. Стремление сохранить доминирующие позиции в глобальной экономике происходит путем "продавливания" двусторонних соглашений вместо многосторонних", - сказал Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ-2025.
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Он добавил, что предпринимаемые шаги ведут к новому витку регионализации, наблюдаемой с 2022 года, а также закреплению стран в рамках "блоков".
В таких условиях, по его словам, для России на первый план выходит реализация национальной повестки развития, а также выстраивание устойчивых партнерств с дружественными странами.
"Хочу напомнить, что тенденции регионализации мировой экономики учтены нами при подготовке Стратегии внешнеэкономической деятельности, принятой правительством в начале прошлого года, поэтому взаимоотношения с торговыми партнерами выстраиваются и развиваются с учетом влияния геоэкономической фрагментации и открывающихся возможностей для России", - добавил вице-премьер.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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