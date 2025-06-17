https://ria.ru/20250617/tadzhikistan-2023440908.html

Рахмон заявил о возможностях Таджикистана для развития технологий ИИ

Рахмон заявил о возможностях Таджикистана для развития технологий ИИ - РИА Новости, 17.06.2025

Рахмон заявил о возможностях Таджикистана для развития технологий ИИ

Таджикистан имеет большие возможности для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), в том числе по созданию инфраструктуры дата-центров, которые могли РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T23:51:00+03:00

2025-06-17T23:51:00+03:00

2025-06-17T23:51:00+03:00

экономика

технологии

астана

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таджикистан

эмомали рахмон

си цзиньпин

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АСТАНА, 17 июн – РИА Новости. Таджикистан имеет большие возможности для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), в том числе по созданию инфраструктуры дата-центров, которые могли бы предоставлять услуги для китайских компаний, заявил президент республики Эмомали Рахмон, выступая на втором форуме "Центральная Азия-Китай" в Астане. В Астане во вторник состоялся второй саммит "Центральная Азия - Китай", в котором приняли участие лидеры стран региона, а также председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в понедельник в Казахстан с официальным визитом. "Таджикистан имеет большие возможности для развития технологий искусственного интеллекта, в том числе, и по созданию инфраструктуры зеленых дата-центров и вычислительных мощностей, которые могли бы предоставить услуги для ведущих китайских и международных компаний в сфере искусственного интеллекта", - сообщил он. Президент отметил, что экономическое сотрудничество является одним из основных элементов взаимовыгодных отношений стран Центральной Азии и Китая. "В этой связи мы придаем особое значение реализации совместных проектов, направленных на дальнейшее укрепление нашего многопланового торгово-экономического партнерства", - сказал Рахмон. Важными направлениями сотрудничества стран он назвал энергетическую сферу, включая развитие "зеленой" энергетики, промышленность, переработку критически важных полезных минералов и металлов, транспорт, расширение транзитно-транспортных коридоров и грузоперевозок, а также развитие сельского хозяйства. Рахмон отметил, что реализация совместных проектов, направленных на дальнейшее развитие транспортно-логистического сотрудничества в регионе, упрощение процедур мультимодальных грузоперевозок, увеличение объемов взаимной торговли, также придаст мощный импульс развитию региональной экономики.

https://ria.ru/20250426/ii-2013543232.html

https://ria.ru/20250224/ii-2001198871.html

астана

китай

таджикистан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, астана, китай, таджикистан, эмомали рахмон, си цзиньпин