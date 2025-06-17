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Рахмон заявил о возможностях Таджикистана для развития технологий ИИ - РИА Новости, 17.06.2025
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23:51 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/tadzhikistan-2023440908.html
Рахмон заявил о возможностях Таджикистана для развития технологий ИИ
Рахмон заявил о возможностях Таджикистана для развития технологий ИИ - РИА Новости, 17.06.2025
Рахмон заявил о возможностях Таджикистана для развития технологий ИИ
Таджикистан имеет большие возможности для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), в том числе по созданию инфраструктуры дата-центров, которые могли РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T23:51:00+03:00
2025-06-17T23:51:00+03:00
экономика
технологии
астана
китай
таджикистан
эмомали рахмон
си цзиньпин
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АСТАНА, 17 июн – РИА Новости. Таджикистан имеет большие возможности для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), в том числе по созданию инфраструктуры дата-центров, которые могли бы предоставлять услуги для китайских компаний, заявил президент республики Эмомали Рахмон, выступая на втором форуме "Центральная Азия-Китай" в Астане. В Астане во вторник состоялся второй саммит "Центральная Азия - Китай", в котором приняли участие лидеры стран региона, а также председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в понедельник в Казахстан с официальным визитом. "Таджикистан имеет большие возможности для развития технологий искусственного интеллекта, в том числе, и по созданию инфраструктуры зеленых дата-центров и вычислительных мощностей, которые могли бы предоставить услуги для ведущих китайских и международных компаний в сфере искусственного интеллекта", - сообщил он. Президент отметил, что экономическое сотрудничество является одним из основных элементов взаимовыгодных отношений стран Центральной Азии и Китая. "В этой связи мы придаем особое значение реализации совместных проектов, направленных на дальнейшее укрепление нашего многопланового торгово-экономического партнерства", - сказал Рахмон. Важными направлениями сотрудничества стран он назвал энергетическую сферу, включая развитие "зеленой" энергетики, промышленность, переработку критически важных полезных минералов и металлов, транспорт, расширение транзитно-транспортных коридоров и грузоперевозок, а также развитие сельского хозяйства. Рахмон отметил, что реализация совместных проектов, направленных на дальнейшее развитие транспортно-логистического сотрудничества в регионе, упрощение процедур мультимодальных грузоперевозок, увеличение объемов взаимной торговли, также придаст мощный импульс развитию региональной экономики.
https://ria.ru/20250426/ii-2013543232.html
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экономика, технологии, астана, китай, таджикистан, эмомали рахмон, си цзиньпин
Экономика, Технологии, Астана, Китай, Таджикистан, Эмомали Рахмон, Си Цзиньпин
Рахмон заявил о возможностях Таджикистана для развития технологий ИИ

Рахмон: Таджикистан имеет большие возможности для развития технологий ИИ

© РИА Новости/Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
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АСТАНА, 17 июн – РИА Новости. Таджикистан имеет большие возможности для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), в том числе по созданию инфраструктуры дата-центров, которые могли бы предоставлять услуги для китайских компаний, заявил президент республики Эмомали Рахмон, выступая на втором форуме "Центральная Азия-Китай" в Астане.
В Астане во вторник состоялся второй саммит "Центральная Азия - Китай", в котором приняли участие лидеры стран региона, а также председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в понедельник в Казахстан с официальным визитом.
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"Таджикистан имеет большие возможности для развития технологий искусственного интеллекта, в том числе, и по созданию инфраструктуры зеленых дата-центров и вычислительных мощностей, которые могли бы предоставить услуги для ведущих китайских и международных компаний в сфере искусственного интеллекта", - сообщил он.
Президент отметил, что экономическое сотрудничество является одним из основных элементов взаимовыгодных отношений стран Центральной Азии и Китая.
"В этой связи мы придаем особое значение реализации совместных проектов, направленных на дальнейшее укрепление нашего многопланового торгово-экономического партнерства", - сказал Рахмон.
Важными направлениями сотрудничества стран он назвал энергетическую сферу, включая развитие "зеленой" энергетики, промышленность, переработку критически важных полезных минералов и металлов, транспорт, расширение транзитно-транспортных коридоров и грузоперевозок, а также развитие сельского хозяйства.
Рахмон отметил, что реализация совместных проектов, направленных на дальнейшее развитие транспортно-логистического сотрудничества в регионе, упрощение процедур мультимодальных грузоперевозок, увеличение объемов взаимной торговли, также придаст мощный импульс развитию региональной экономики.
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ЭкономикаТехнологииАстанаКитайТаджикистанЭмомали РахмонСи Цзиньпин
 
 
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