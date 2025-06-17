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Отказ от российского газа не связан с Украиной, утверждает еврокомиссар
Отказ от российского газа не связан с Украиной, утверждает еврокомиссар - РИА Новости, 17.06.2025
Отказ от российского газа не связан с Украиной, утверждает еврокомиссар
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен утверждает, что предложение Еврокомиссии по полному отказу от российского топлива, включая природный газ и СПГ, не... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:23:00+03:00
2025-06-17T17:23:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен утверждает, что предложение Еврокомиссии по полному отказу от российского топлива, включая природный газ и СПГ, не связан с ситуацией на Украине. Во вторник еврокомиссар представил предложение ЕК странам Евросоюза по постепенному отказу к концу 2027 года от российских энергоносителей. "Это не та мера, которая связана с конфликтом в Украине. Это запрет, который мы вводим, потому что Россия использовала энергетическое оружие против нас… Это также означает, что, независимо от того, наступит мир или нет, на что мы все, конечно, надеемся, этот запрет не будет отменен", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. Йоргенсен во вторник представил предложения Еврокомиссии по полному отказу к концу 2027 года от топлива из России, включая природный газ и СПГ. Ожидается, что новые контракты на поставку запретят заключать уже с конца 2025 года.
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украина, россия, брюссель, еврокомиссия, в мире
Украина, Россия, Брюссель, Еврокомиссия, В мире
Отказ от российского газа не связан с Украиной, утверждает еврокомиссар
Йоргенсен: предложение ЕК по отказу от газа РФ не связано с ситуацией на Украине