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Отбор финалистов проекта по поддержке ветеранов СВО начался на Вологодчине - РИА Новости, 17.06.2025
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Вологодская область
 
15:15 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/svo-2023343440.html
Отбор финалистов проекта по поддержке ветеранов СВО начался на Вологодчине
Отбор финалистов проекта по поддержке ветеранов СВО начался на Вологодчине - РИА Новости, 17.06.2025
Отбор финалистов проекта по поддержке ветеранов СВО начался на Вологодчине
Отбор финалистов проекта "Герои Русского Севера" стартовал в Вологодской области, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T15:15:00+03:00
2025-06-17T15:15:00+03:00
вологодская область
вологодская область
георгий филимонов
сво
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Отбор финалистов проекта "Герои Русского Севера" стартовал в Вологодской области, сообщает пресс-служба губернатора региона. Оргкомитет и общественный совет программы приступили к обсуждению итогов отборочных испытаний. "”Герои Русского Севера” — это не просто кадровый проект, а настоящий социальный лифт и возможность для наших лучших людей — бойцов специальной военной операции — встать у руля перемен, в том числе в органах госуправления и реальном секторе экономики. Всего получили более 330 заявок на участие в проекте. Уже состоялись анкетирование, тестирование, а на заключительный этап — собеседование — вышли 152 человека", — приводит пресс-служба слова губернатора региона Георгия Филимонова. Он добавил, что теперь экспертам предстоит выбрать 35 финалистов, которые пройдут образовательную программу по развитию управленческих компетенций. Каждому участнику, вне зависимости от прохождения в финал, будет оказана помощь в трудоустройстве. Обучение финалистов стартует уже с 30 июня и будет состоять из четырех модулей: государственное управление, региональное и муниципальное управление, экономика и современные технологии. Наставниками выступят эксперты-практики, преподавательский состав Президентской академии, действующие руководители органов исполнительной, законодательной власти — от федерального до регионального уровня. Те, кто успешно завершат программу, получат диплом о профессиональной переподготовке государственного образца и гарантированное трудоустройство. Также финалисты смогут продолжить работу с наставниками в формате стажировок — это позволит погрузиться в социальную и экономическую специфику региона и научиться применять свои знания и навыки в гражданской профессии. По поручению губернатора в Вологодской области разработан комплексный подход к поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, включающий как помощь в трудоустройстве, так и региональные льготы и компенсации. Всего на Вологодчине действует более 40 мер поддержки военнослужащих и их близких в тылу. На их реализацию правительство области направило уже более 6 миллиардов рублей. Подробную информацию о мерах поддержки можно получить по телефону "горячей линии" 122 или на официальном сайте властей региона.
https://ria.ru/20250617/svo-2023341785.html
https://ria.ru/20250613/khusnullin-2022708906.html
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вологодская область, георгий филимонов, сво
Вологодская область, Вологодская область, Георгий Филимонов, СВО
Отбор финалистов проекта по поддержке ветеранов СВО начался на Вологодчине

Отбор финалистов проекта "Герои Русского Севера" стартовал в Вологодской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Отбор финалистов проекта "Герои Русского Севера" стартовал в Вологодской области, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Оргкомитет и общественный совет программы приступили к обсуждению итогов отборочных испытаний.
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"”Герои Русского Севера” — это не просто кадровый проект, а настоящий социальный лифт и возможность для наших лучших людей — бойцов специальной военной операции — встать у руля перемен, в том числе в органах госуправления и реальном секторе экономики. Всего получили более 330 заявок на участие в проекте. Уже состоялись анкетирование, тестирование, а на заключительный этап — собеседование — вышли 152 человека", — приводит пресс-служба слова губернатора региона Георгия Филимонова.
Он добавил, что теперь экспертам предстоит выбрать 35 финалистов, которые пройдут образовательную программу по развитию управленческих компетенций. Каждому участнику, вне зависимости от прохождения в финал, будет оказана помощь в трудоустройстве.
Обучение финалистов стартует уже с 30 июня и будет состоять из четырех модулей: государственное управление, региональное и муниципальное управление, экономика и современные технологии.
Наставниками выступят эксперты-практики, преподавательский состав Президентской академии, действующие руководители органов исполнительной, законодательной власти — от федерального до регионального уровня.
Те, кто успешно завершат программу, получат диплом о профессиональной переподготовке государственного образца и гарантированное трудоустройство. Также финалисты смогут продолжить работу с наставниками в формате стажировок — это позволит погрузиться в социальную и экономическую специфику региона и научиться применять свои знания и навыки в гражданской профессии.
По поручению губернатора в Вологодской области разработан комплексный подход к поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, включающий как помощь в трудоустройстве, так и региональные льготы и компенсации.
Всего на Вологодчине действует более 40 мер поддержки военнослужащих и их близких в тылу. На их реализацию правительство области направило уже более 6 миллиардов рублей. Подробную информацию о мерах поддержки можно получить по телефону "горячей линии" 122 или на официальном сайте властей региона.
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Вологодская областьВологодская областьГеоргий ФилимоновСВО
 
 
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