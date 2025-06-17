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Вологодская область направит на передовую груз почти на 10 млн рублей - РИА Новости, 17.06.2025
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Вологодская область
 
15:09 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/svo-2023341785.html
Вологодская область направит на передовую груз почти на 10 млн рублей
Вологодская область направит на передовую груз почти на 10 млн рублей - РИА Новости, 17.06.2025
Вологодская область направит на передовую груз почти на 10 млн рублей
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал о составе гуманитарного груза, который направится в зону специальной военной операции, его стоимость... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T15:09:00+03:00
2025-06-17T15:09:00+03:00
вологодская область
вологодская область
георгий филимонов
сво
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал о составе гуманитарного груза, который направится в зону специальной военной операции, его стоимость – более чем 9,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба главы региона. "Продолжаем оказывать всестороннюю поддержку нашим лучшим людям – воинам специальной военной операции и их семьям. Как одно из направлений этой важной работы – еженедельная поставка на передовую востребованной номенклатуры, которую формируем по заявкам воинских подразделений", – приводит пресс-служба слова Филимонова. Гуманитарный груз сформировали региональное правительство и Противопожарная служба области. В его состав вошли квадрокоптеры, аккумуляторные батареи, бензогенераторы, средства радиоэлектронной борьбы и три автотранспортных средства. "Все перечисленное – конкретная помощь нашим парням, которые сражаются за будущее нашей страны. Вместе приближаем долгожданную, во всех смыслах, Победу", – сказал Филимонов. Всего правительство региона направило уже свыше 6 миллиардов рублей на поддержку участников СВО и членов их семей. В регионе действует более 40 мер господдержки и оказывается помощь всем категориям военнослужащих: контрактникам, мобилизованным, добровольцам и сотрудникам ЧВК. Перечень мер регулярно расширяется. Ранее Вологодская область направила гуманитарный груз на сумму свыше 7,1 миллиона рублей. В его состав вошли квадрокоптеры, аккумуляторные батареи и мониторинговые устройства "Булат".
https://ria.ru/20250613/khusnullin-2022708906.html
https://ria.ru/20250609/filimonov-2021841475.html
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вологодская область, георгий филимонов, сво
Вологодская область, Вологодская область, Георгий Филимонов, СВО
Вологодская область направит на передовую груз почти на 10 млн рублей

Вологодская область направит в зону СВО гумгруз более чем на 9,5 млн рублей

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГеоргий Филимонов
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Георгий Филимонов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал о составе гуманитарного груза, который направится в зону специальной военной операции, его стоимость – более чем 9,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба главы региона.
"Продолжаем оказывать всестороннюю поддержку нашим лучшим людям – воинам специальной военной операции и их семьям. Как одно из направлений этой важной работы – еженедельная поставка на передовую востребованной номенклатуры, которую формируем по заявкам воинских подразделений", – приводит пресс-служба слова Филимонова.
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Гуманитарный груз сформировали региональное правительство и Противопожарная служба области. В его состав вошли квадрокоптеры, аккумуляторные батареи, бензогенераторы, средства радиоэлектронной борьбы и три автотранспортных средства.
"Все перечисленное – конкретная помощь нашим парням, которые сражаются за будущее нашей страны. Вместе приближаем долгожданную, во всех смыслах, Победу", – сказал Филимонов.
Всего правительство региона направило уже свыше 6 миллиардов рублей на поддержку участников СВО и членов их семей. В регионе действует более 40 мер господдержки и оказывается помощь всем категориям военнослужащих: контрактникам, мобилизованным, добровольцам и сотрудникам ЧВК. Перечень мер регулярно расширяется.
Ранее Вологодская область направила гуманитарный груз на сумму свыше 7,1 миллиона рублей. В его состав вошли квадрокоптеры, аккумуляторные батареи и мониторинговые устройства "Булат".
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