https://ria.ru/20250617/svo-2023341785.html

Вологодская область направит на передовую груз почти на 10 млн рублей

Вологодская область направит на передовую груз почти на 10 млн рублей - РИА Новости, 17.06.2025

Вологодская область направит на передовую груз почти на 10 млн рублей

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал о составе гуманитарного груза, который направится в зону специальной военной операции, его стоимость... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T15:09:00+03:00

2025-06-17T15:09:00+03:00

2025-06-17T15:09:00+03:00

вологодская область

вологодская область

георгий филимонов

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971107279_0:22:3100:1766_1920x0_80_0_0_e23c38226a6991ed30c4dbc5fe236a00.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал о составе гуманитарного груза, который направится в зону специальной военной операции, его стоимость – более чем 9,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба главы региона. "Продолжаем оказывать всестороннюю поддержку нашим лучшим людям – воинам специальной военной операции и их семьям. Как одно из направлений этой важной работы – еженедельная поставка на передовую востребованной номенклатуры, которую формируем по заявкам воинских подразделений", – приводит пресс-служба слова Филимонова. Гуманитарный груз сформировали региональное правительство и Противопожарная служба области. В его состав вошли квадрокоптеры, аккумуляторные батареи, бензогенераторы, средства радиоэлектронной борьбы и три автотранспортных средства. "Все перечисленное – конкретная помощь нашим парням, которые сражаются за будущее нашей страны. Вместе приближаем долгожданную, во всех смыслах, Победу", – сказал Филимонов. Всего правительство региона направило уже свыше 6 миллиардов рублей на поддержку участников СВО и членов их семей. В регионе действует более 40 мер господдержки и оказывается помощь всем категориям военнослужащих: контрактникам, мобилизованным, добровольцам и сотрудникам ЧВК. Перечень мер регулярно расширяется. Ранее Вологодская область направила гуманитарный груз на сумму свыше 7,1 миллиона рублей. В его состав вошли квадрокоптеры, аккумуляторные батареи и мониторинговые устройства "Булат".

https://ria.ru/20250613/khusnullin-2022708906.html

https://ria.ru/20250609/filimonov-2021841475.html

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологодская область, георгий филимонов, сво