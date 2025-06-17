Рейтинг@Mail.ru
Глава Чечни сообщил о передаче 15 внедорожников для нужд СВО - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
06:49 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/svo-2023249724.html
Глава Чечни сообщил о передаче 15 внедорожников для нужд СВО
Глава Чечни сообщил о передаче 15 внедорожников для нужд СВО - РИА Новости, 17.06.2025
Глава Чечни сообщил о передаче 15 внедорожников для нужд СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о передаче 15 внедорожников для нужд спецоперации РФ. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T06:49:00+03:00
2025-06-17T06:49:00+03:00
надежные люди
безопасность
россия
грозный
рамзан кадыров
ульяновский автомобильный завод (уаз)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023249582_0:0:1741:979_1920x0_80_0_0_2006006af5503bcc882ee134d2c8f12a.jpg
ГРОЗНЫЙ, 17 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о передаче 15 внедорожников для нужд спецоперации РФ. "В Грозном представители уважаемой в Чеченской Республике и за её пределами семьи Айдамировых передали для нужд наших бойцов, защищающих интересы России в зоне проведения специальной военной операции, автомобили повышенной проходимости. Начальник тыла МВД по ЧР Денилбек Айдамиров совместно с заместителем министра МВД по ЧР — начальником полиции Дени Айдамировым предоставили 15 новых внедорожников, среди которых пять автомобилей "Нива" и десять УАЗов", - написал он в своем Telegram-канале. Кадыров добавил, что транспорт "очень необходим" бойцам при выполнении оперативно-боевых задач. Он также выразил уверенность, что машины станут надёжным подспорьем и "значительно облегчат борьбу против укрофашистов".
https://ria.ru/20250616/svo-2023094551.html
россия
грозный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023249582_210:0:1515:979_1920x0_80_0_0_bab85ea8e55461baa79b08679206b015.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, грозный, рамзан кадыров, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Безопасность, Россия, Грозный, Рамзан Кадыров, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Глава Чечни сообщил о передаче 15 внедорожников для нужд СВО

Кадыров сообщил о передаче 15 внедорожников для нужд СВО

© Kadyrov_95Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о передаче 15 внедорожников для нужд СВО. Кадр из видео
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о передаче 15 внедорожников для нужд СВО. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Kadyrov_95
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 17 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о передаче 15 внедорожников для нужд спецоперации РФ.
Грозном представители уважаемой в Чеченской Республике и за её пределами семьи Айдамировых передали для нужд наших бойцов, защищающих интересы России в зоне проведения специальной военной операции, автомобили повышенной проходимости. Начальник тыла МВД по ЧР Денилбек Айдамиров совместно с заместителем министра МВД по ЧР — начальником полиции Дени Айдамировым предоставили 15 новых внедорожников, среди которых пять автомобилей "Нива" и десять УАЗов", - написал он в своем Telegram-канале.
Кадыров добавил, что транспорт "очень необходим" бойцам при выполнении оперативно-боевых задач. Он также выразил уверенность, что машины станут надёжным подспорьем и "значительно облегчат борьбу против укрофашистов".
Великий Новгород - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Жители Новгородской области передали бойцам СВО 13 машин и мотоциклов
Вчера, 12:17
 
Надежные людиБезопасностьРоссияГрозныйРамзан КадыровУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала