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Глава Чечни сообщил о передаче 15 внедорожников для нужд СВО
Глава Чечни сообщил о передаче 15 внедорожников для нужд СВО - РИА Новости, 17.06.2025
Глава Чечни сообщил о передаче 15 внедорожников для нужд СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о передаче 15 внедорожников для нужд спецоперации РФ. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T06:49:00+03:00
2025-06-17T06:49:00+03:00
2025-06-17T06:49:00+03:00
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ГРОЗНЫЙ, 17 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о передаче 15 внедорожников для нужд спецоперации РФ. "В Грозном представители уважаемой в Чеченской Республике и за её пределами семьи Айдамировых передали для нужд наших бойцов, защищающих интересы России в зоне проведения специальной военной операции, автомобили повышенной проходимости. Начальник тыла МВД по ЧР Денилбек Айдамиров совместно с заместителем министра МВД по ЧР — начальником полиции Дени Айдамировым предоставили 15 новых внедорожников, среди которых пять автомобилей "Нива" и десять УАЗов", - написал он в своем Telegram-канале. Кадыров добавил, что транспорт "очень необходим" бойцам при выполнении оперативно-боевых задач. Он также выразил уверенность, что машины станут надёжным подспорьем и "значительно облегчат борьбу против укрофашистов".
https://ria.ru/20250616/svo-2023094551.html
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безопасность, россия, грозный, рамзан кадыров, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Безопасность, Россия, Грозный, Рамзан Кадыров, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Глава Чечни сообщил о передаче 15 внедорожников для нужд СВО
Кадыров сообщил о передаче 15 внедорожников для нужд СВО