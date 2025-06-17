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В России осудили двух украинских военных, вторгшихся в Курскую область - РИА Новости, 17.06.2025
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14:07 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/sud-2023325815.html
В России осудили двух украинских военных, вторгшихся в Курскую область
В России осудили двух украинских военных, вторгшихся в Курскую область - РИА Новости, 17.06.2025
В России осудили двух украинских военных, вторгшихся в Курскую область
Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 и 17 годам лишения свободы двух украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, сообщает Главная... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T14:07:00+03:00
2025-06-17T14:07:00+03:00
происшествия
курская область
россия
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 и 17 годам лишения свободы двух украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, сообщает Главная военная прокуратура РФ. "Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 17 отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины Константина Черкашина и Сергея Бевза... Суд приговорил осужденных к лишению свободы на сроки от 16 до 17 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Уточняется, что они были признаны виновными по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий). Как было установлено в суде, 5 ноября 2024 года Черкашин и Бевз, нарушая суверенитет Российской Федерации, незаконно вторглись в составе подразделения на колесной технике в Курскую область. В течение двух недель Черкашин и Бевз наблюдали за местностью, передавали информацию о действиях российских подразделений, запугивали местных жителей путем открытого ношения и применения боевого оружия, препятствовали эвакуации и передвижению мирного населения. Днем 18 ноября вследствие успешных штурмовых действий российских военнослужащих, атаковавших и окруживших вышеуказанную позицию, оба боевика сдались в плен.
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происшествия, курская область, россия
Происшествия, Курская область, Россия
В России осудили двух украинских военных, вторгшихся в Курскую область

Военный суд приговорил к 16 и 17 годам лишения свободы двух украинских военных

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 и 17 годам лишения свободы двух украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, сообщает Главная военная прокуратура РФ.
"Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 17 отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины Константина Черкашина и Сергея Бевза... Суд приговорил осужденных к лишению свободы на сроки от 16 до 17 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Уточняется, что они были признаны виновными по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).
Как было установлено в суде, 5 ноября 2024 года Черкашин и Бевз, нарушая суверенитет Российской Федерации, незаконно вторглись в составе подразделения на колесной технике в Курскую область. В течение двух недель Черкашин и Бевз наблюдали за местностью, передавали информацию о действиях российских подразделений, запугивали местных жителей путем открытого ношения и применения боевого оружия, препятствовали эвакуации и передвижению мирного населения.
Днем 18 ноября вследствие успешных штурмовых действий российских военнослужащих, атаковавших и окруживших вышеуказанную позицию, оба боевика сдались в плен.
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