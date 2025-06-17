https://ria.ru/20250617/sud-2023239438.html

Фигурантам дела о продаже билетов по завышенным ценам снизили сроки

Фигурантам дела о продаже билетов по завышенным ценам снизили сроки - РИА Новости, 17.06.2025

Фигурантам дела о продаже билетов по завышенным ценам снизили сроки

Московский городской суд снизил сроки фигурантам, осужденным за продажу по завышенным ценам билетов от имени Большого, Малого, Мариинского и других театров,... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T03:29:00+03:00

2025-06-17T03:29:00+03:00

2025-06-17T03:29:00+03:00

происшествия

алексей куринный

театр наций

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Московский городской суд снизил сроки фигурантам, осужденным за продажу по завышенным ценам билетов от имени Большого, Малого, Мариинского и других театров, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Изначально суд первой инстанции приговорил Алексея Куринова к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. "Смягчить наказание Куринову … окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 5 месяцев … в исправительной колонии общего режима", - сказано в документах. Из документов также следует, что до 4 лет 9 месяцев лишения свободы смягчили срок ещё одному обвиняемому, однако его имя и фамилия не уточняются. По данным следствия, Андрей Хартанюк, его мать - Ирина Хартанюк, Виталий Гашаков, Алексей Куринов, Яна Тагина и Юлия Чарыкова в составе банды в феврале 2017 года создали сайты-двойники в том числе Мариинского, Большого и Малого театров, Театра наций, Российского академического молодежного театра (РАМТ), Консерватории им. П.И. Чайковского, Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня". Через них преступники незаконно продавали билеты по завышенным ценам. Всего в афере участвовало более 150 человек, в том числе IT-специалисты, сотрудники колл-центров, продавцы билетов, курьеры, программисты, менеджеры по рекламе, а также сисадмины. При этом для конспирации оператором доменных имен были иностранные компании, а общение с покупателями билетов происходило по интернет-телефонии. Ранее суд признал подсудимых виновными в мошенничестве и незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Приговором Тверского суда Гашакову назначили 4 года и 6 месяцев лишения свободы и штраф 600 тысяч рублей. Чарыкова и Тагина приговорены к условным срокам. Хартанюки объявлены в розыск и заочно арестованы. Кроме того, для возмещения ущерба на недвижимость, авто и деньги обвиняемых был наложен арест.

https://ria.ru/20250516/eks-upravljajuschij-2017270985.html

https://realty.ria.ru/20250423/brjansk-2013005859.html

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происшествия, алексей куринный, театр наций