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Губернатор Владимиров: Ставрополье удвоило экспорт шерсти - РИА Новости, 17.06.2025
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Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
13:02 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/stavropole-2023309788.html
Губернатор Владимиров: Ставрополье удвоило экспорт шерсти
Губернатор Владимиров: Ставрополье удвоило экспорт шерсти - РИА Новости, 17.06.2025
Губернатор Владимиров: Ставрополье удвоило экспорт шерсти
Ставропольский край удвоил экспорт шерсти в этом году, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:02:00+03:00
2025-06-17T13:02:00+03:00
ставропольский край
экономика
россия
китай
ставропольский край
владимир владимиров
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Ставропольский край удвоил экспорт шерсти в этом году, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. По словам губернатора, Ставрополье славится качеством шерсти не только в России, но и в Китае, Индии, Белоруссии и других станах, в том числе за счет реализации госпрограммы края "Развитие сельского хозяйства". С начала этого года направили 660 тонн, основным покупателем стал Китай. "Такой рост заинтересованности в нашей продукции позволяет овцеводческим предприятиям больше зарабатывать, больше направлять на развитие производства и поддержку коллективов. И больше вкладывать в развитие края через налоги", — приводит пресс-служба правительства региона слова Владимирова. Он добавил, что задача края состоит в том, чтобы развивать производство и научный потенциал. В Ставрополье занимаются племенной селекцией тонкорунного овцеводства и создают тонкорунную и полутонкорунную шерсть. За прошлый год было произведено 3,7 тысячи тонн шерсти. Больше половины из этого объема — тонкорунная и полутонкорунная. "Рассчитываю, что в этом году результат отрасли тоже будет достойным. И потребители в России и дружественных странах будут обеспечены качественной ставропольской шерстью", — отметил Владимиров.
https://ria.ru/20250611/stavropol-2022251845.html
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экономика, россия, китай, ставропольский край, владимир владимиров
Ставропольский край, Экономика, Россия, Китай, Ставропольский край, Владимир Владимиров
Губернатор Владимиров: Ставрополье удвоило экспорт шерсти

Губернатор Владимиров: Ставрополье удвоило экспорт шерсти в 2025 году

© Фото : министерство сельского хозяйства Ставропольского краяПроизводство шерсти в Ставропольском крае
Производство шерсти в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : министерство сельского хозяйства Ставропольского края
Производство шерсти в Ставропольском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Ставропольский край удвоил экспорт шерсти в этом году, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
По словам губернатора, Ставрополье славится качеством шерсти не только в России, но и в Китае, Индии, Белоруссии и других станах, в том числе за счет реализации госпрограммы края "Развитие сельского хозяйства".
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С начала этого года направили 660 тонн, основным покупателем стал Китай.
"Такой рост заинтересованности в нашей продукции позволяет овцеводческим предприятиям больше зарабатывать, больше направлять на развитие производства и поддержку коллективов. И больше вкладывать в развитие края через налоги", — приводит пресс-служба правительства региона слова Владимирова.
Он добавил, что задача края состоит в том, чтобы развивать производство и научный потенциал. В Ставрополье занимаются племенной селекцией тонкорунного овцеводства и создают тонкорунную и полутонкорунную шерсть. За прошлый год было произведено 3,7 тысячи тонн шерсти. Больше половины из этого объема — тонкорунная и полутонкорунная.
"Рассчитываю, что в этом году результат отрасли тоже будет достойным. И потребители в России и дружественных странах будут обеспечены качественной ставропольской шерстью", — отметил Владимиров.
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Ставропольский крайЭкономикаРоссияКитайСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
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