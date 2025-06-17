https://ria.ru/20250617/starmer-2023239287.html

Участники G7 выступили против ядерной программы Ирана, заявил Стармер

Участники G7 выступили против ядерной программы Ирана, заявил Стармер - РИА Новости, 17.06.2025

Участники G7 выступили против ядерной программы Ирана, заявил Стармер

Участники саммита G7 сошлись во мнении, что не хотят видеть ядерную программу Ирана, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T03:25:00+03:00

2025-06-17T03:25:00+03:00

2025-06-17T03:25:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Участники саммита G7 сошлись во мнении, что не хотят видеть ядерную программу Ирана, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. "У нас была дискуссия об этом... В G7 есть единство, абсолютная ясность относительно ядерной программы (Ирана - ред). Мы не хотим её видеть", - заявил Стармер, видео опубликовал телеканал Sky News. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250617/izrail-2023238027.html

https://ria.ru/20250617/tramp-2023228775.html

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в мире, иран, израиль, великобритания, кир стармер, g7, война израиля и ирана: последние новости о конфликте