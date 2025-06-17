https://ria.ru/20250617/starmer-2023239287.html
Участники G7 выступили против ядерной программы Ирана, заявил Стармер
Участники G7 выступили против ядерной программы Ирана, заявил Стармер - РИА Новости, 17.06.2025
Участники G7 выступили против ядерной программы Ирана, заявил Стармер
Участники саммита G7 сошлись во мнении, что не хотят видеть ядерную программу Ирана, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T03:25:00+03:00
2025-06-17T03:25:00+03:00
2025-06-17T03:25:00+03:00
в мире
иран
израиль
великобритания
кир стармер
g7
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020443184_0:198:3073:1927_1920x0_80_0_0_dd8af99428f21f56b40799ad8ef60c6f.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Участники саммита G7 сошлись во мнении, что не хотят видеть ядерную программу Ирана, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. "У нас была дискуссия об этом... В G7 есть единство, абсолютная ясность относительно ядерной программы (Ирана - ред). Мы не хотим её видеть", - заявил Стармер, видео опубликовал телеканал Sky News. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250617/izrail-2023238027.html
https://ria.ru/20250617/tramp-2023228775.html
иран
израиль
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020443184_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6455589bbf985db13b082a59fffdb2c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, великобритания, кир стармер, g7, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Великобритания, Кир Стармер, G7, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Участники G7 выступили против ядерной программы Ирана, заявил Стармер
Стармер: участники G7 выступили против ядерной программы Ирана
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Участники саммита G7 сошлись во мнении, что не хотят видеть ядерную программу Ирана, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
"У нас была дискуссия об этом... В G7 есть единство, абсолютная ясность относительно ядерной программы (Ирана - ред). Мы не хотим её видеть", - заявил Стармер, видео опубликовал телеканал Sky News
.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.