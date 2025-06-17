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Участники G7 выступили против ядерной программы Ирана, заявил Стармер - РИА Новости, 17.06.2025
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03:25 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/starmer-2023239287.html
Участники G7 выступили против ядерной программы Ирана, заявил Стармер
Участники G7 выступили против ядерной программы Ирана, заявил Стармер - РИА Новости, 17.06.2025
Участники G7 выступили против ядерной программы Ирана, заявил Стармер
Участники саммита G7 сошлись во мнении, что не хотят видеть ядерную программу Ирана, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T03:25:00+03:00
2025-06-17T03:25:00+03:00
в мире
иран
израиль
великобритания
кир стармер
g7
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Участники саммита G7 сошлись во мнении, что не хотят видеть ядерную программу Ирана, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. "У нас была дискуссия об этом... В G7 есть единство, абсолютная ясность относительно ядерной программы (Ирана - ред). Мы не хотим её видеть", - заявил Стармер, видео опубликовал телеканал Sky News. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250617/izrail-2023238027.html
https://ria.ru/20250617/tramp-2023228775.html
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в мире, иран, израиль, великобритания, кир стармер, g7, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Великобритания, Кир Стармер, G7, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Участники G7 выступили против ядерной программы Ирана, заявил Стармер

Стармер: участники G7 выступили против ядерной программы Ирана

© AP Photo / Andy BuchananКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Andy Buchanan
Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Участники саммита G7 сошлись во мнении, что не хотят видеть ядерную программу Ирана, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
"У нас была дискуссия об этом... В G7 есть единство, абсолютная ясность относительно ядерной программы (Ирана - ред). Мы не хотим её видеть", - заявил Стармер, видео опубликовал телеканал Sky News.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Экс-посол считает, что Израиль может спровоцировать США на войну с Ираном
03:03
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Трамп заявил, что США не допустят обладания ЯО Ираном
00:26
 
В миреИранИзраильВеликобританияКир СтармерG7Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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