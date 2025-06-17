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В США задержали бывшего офицера береговой охраны за угрозы убийства Трампа - РИА Новости, 17.06.2025
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15:18 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/ssha-2023343968.html
В США задержали бывшего офицера береговой охраны за угрозы убийства Трампа
В США задержали бывшего офицера береговой охраны за угрозы убийства Трампа - РИА Новости, 17.06.2025
В США задержали бывшего офицера береговой охраны за угрозы убийства Трампа
Отставной лейтенант береговой охраны США задержан за неоднократные угрозы убийством президенту США Дональду Трампу, сообщает телеканал ABC со ссылкой на... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T15:18:00+03:00
2025-06-17T15:18:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Отставной лейтенант береговой охраны США задержан за неоднократные угрозы убийством президенту США Дональду Трампу, сообщает телеканал ABC со ссылкой на документы о возбуждении уголовного дела. "Бывший лейтенант береговой охраны, получавший награды за меткую стрельбу, был задержан... по подозрению в выражении серии жестоких угроз убийством президенту Дональду Трампу", - говорится в материале. Отмечается, что экс-лейтенант Питер Стинсон, проживающий в городе Октон штата Вирджиния и ассоциирующий себя с движением антифашистов, с 2020 по 2025 год делал в соцсетях провокационные публикации с призывами к другим пользователям организовать группировку для убийства Трампа, вызываясь либо оплатить преступление, либо принять в нем участие. Телеканал указывает, что Стинсон не признал вину в предъявленных ему обвинениях и был заключен под стражу. Первое покушение на Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. В октябре 2024 года независимая комиссия по расследованию июльского покушения на Трампа выявила множественные нарушения в работе Секретной службы США, которые в результате привели к тому, что атака не была предотвращена. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября 2024 года у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro.
https://ria.ru/20250413/ssha-2010954603.html
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в мире, сша, пенсильвания, флорида, дональд трамп, ак-47
В мире, США, Пенсильвания, Флорида, Дональд Трамп, АК-47
В США задержали бывшего офицера береговой охраны за угрозы убийства Трампа

ABC: экс-лейтенанта береговой охраны США задержали за угрозы убийства Трампа

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Отставной лейтенант береговой охраны США задержан за неоднократные угрозы убийством президенту США Дональду Трампу, сообщает телеканал ABC со ссылкой на документы о возбуждении уголовного дела.
"Бывший лейтенант береговой охраны, получавший награды за меткую стрельбу, был задержан... по подозрению в выражении серии жестоких угроз убийством президенту Дональду Трампу", - говорится в материале.
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Отмечается, что экс-лейтенант Питер Стинсон, проживающий в городе Октон штата Вирджиния и ассоциирующий себя с движением антифашистов, с 2020 по 2025 год делал в соцсетях провокационные публикации с призывами к другим пользователям организовать группировку для убийства Трампа, вызываясь либо оплатить преступление, либо принять в нем участие.
Телеканал указывает, что Стинсон не признал вину в предъявленных ему обвинениях и был заключен под стражу.
Первое покушение на Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
В октябре 2024 года независимая комиссия по расследованию июльского покушения на Трампа выявила множественные нарушения в работе Секретной службы США, которые в результате привели к тому, что атака не была предотвращена.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября 2024 года у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro.
Задержание - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В США задержали мужчину из-за угроз в адрес Трампа и Габбард
12 апреля, 06:17
 
В миреСШАПенсильванияФлоридаДональд ТрампАК-47
 
 
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