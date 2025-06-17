В США задержали бывшего офицера береговой охраны за угрозы убийства Трампа
ABC: экс-лейтенанта береговой охраны США задержали за угрозы убийства Трампа
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Отставной лейтенант береговой охраны США задержан за неоднократные угрозы убийством президенту США Дональду Трампу, сообщает телеканал ABC со ссылкой на документы о возбуждении уголовного дела.
"Бывший лейтенант береговой охраны, получавший награды за меткую стрельбу, был задержан... по подозрению в выражении серии жестоких угроз убийством президенту Дональду Трампу", - говорится в материале.
Отмечается, что экс-лейтенант Питер Стинсон, проживающий в городе Октон штата Вирджиния и ассоциирующий себя с движением антифашистов, с 2020 по 2025 год делал в соцсетях провокационные публикации с призывами к другим пользователям организовать группировку для убийства Трампа, вызываясь либо оплатить преступление, либо принять в нем участие.
Телеканал указывает, что Стинсон не признал вину в предъявленных ему обвинениях и был заключен под стражу.
Первое покушение на Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
В октябре 2024 года независимая комиссия по расследованию июльского покушения на Трампа выявила множественные нарушения в работе Секретной службы США, которые в результате привели к тому, что атака не была предотвращена.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября 2024 года у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro.
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