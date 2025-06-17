https://ria.ru/20250617/ssha-2023231868.html

США утвердят квоту на импорт иностранной стали и алюминия

США утвердят квоту на импорт иностранной стали и алюминия - РИА Новости, 17.06.2025

США утвердят квоту на импорт иностранной стали и алюминия

Министру торговли США Говарду Латнику предстоит утвердить квоту на импорт в страну иностранной стали и алюминия без уплаты ввозной пошлины в размере 25%,... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T01:13:00+03:00

2025-06-17T01:13:00+03:00

2025-06-17T01:13:00+03:00

экономика

сша

китай

мексика

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112626/47/1126264769_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_22204d68b12245055069d931ed1a92b5.jpg

ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Министру торговли США Говарду Латнику предстоит утвердить квоту на импорт в страну иностранной стали и алюминия без уплаты ввозной пошлины в размере 25%, заявили в Белом доме. "В отношении стали и алюминия министр Латник определит квоту на продукцию, которая может ввозиться в Соединенные Штаты без уплаты 25%-ных пошлин", - говорится в сообщении американской администрации. Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение пошлин было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры с рядом стран, в частности, с Китаем, для которого были введены самые большие пошлины. На этой неделе Трамп заявил по итогам очередного раунда переговоров, что торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран.

https://ria.ru/20250616/tramp-2023031627.html

https://ria.ru/20250614/tramp-2022876693.html

сша

китай

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, китай, мексика, дональд трамп