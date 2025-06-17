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США утвердят квоту на импорт иностранной стали и алюминия
США утвердят квоту на импорт иностранной стали и алюминия - РИА Новости, 17.06.2025
США утвердят квоту на импорт иностранной стали и алюминия
Министру торговли США Говарду Латнику предстоит утвердить квоту на импорт в страну иностранной стали и алюминия без уплаты ввозной пошлины в размере 25%,... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T01:13:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Министру торговли США Говарду Латнику предстоит утвердить квоту на импорт в страну иностранной стали и алюминия без уплаты ввозной пошлины в размере 25%, заявили в Белом доме. "В отношении стали и алюминия министр Латник определит квоту на продукцию, которая может ввозиться в Соединенные Штаты без уплаты 25%-ных пошлин", - говорится в сообщении американской администрации. Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение пошлин было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры с рядом стран, в частности, с Китаем, для которого были введены самые большие пошлины. На этой неделе Трамп заявил по итогам очередного раунда переговоров, что торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран.
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экономика, сша, китай, мексика, дональд трамп
Экономика, США, Китай, Мексика, Дональд Трамп
США утвердят квоту на импорт иностранной стали и алюминия
Глава Минторга США Латник утвердит квоту на импорт иностранной стали и алюминия