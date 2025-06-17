https://ria.ru/20250617/ssha-2023228932.html

СМИ раскрыли, когда США вступят в конфликт с Ираном

СМИ раскрыли, когда США вступят в конфликт с Ираном - РИА Новости, 17.06.2025

СМИ раскрыли, когда США вступят в конфликт с Ираном

США по-прежнему против вовлечения в конфликт Израиля и Ирана - до тех пор, пока Тегеран не атакует американских военных в регионе, сообщает порта Axios со... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T00:30:00+03:00

2025-06-17T00:30:00+03:00

2025-06-17T00:30:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. США по-прежнему против вовлечения в конфликт Израиля и Ирана - до тех пор, пока Тегеран не атакует американских военных в регионе, сообщает порта Axios со ссылкой на источники. "Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа сообщила нескольким ближневосточным союзникам, что не планирует активно вовлекаться в войну между Израилем и Ираном, пока Иран не нацелится на американцев… если Иран нападет на американцев, он пересечет красную линию", - говорится в публикации. По данным собеседников издания, США передали данную позицию союзникам в надежде, что они донесут ее до Тегерана и таким образом удержат исламскую республику от атаки на американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке. "Иранцы пока остаются очень осторожными, чтобы не сделать ничего, что может подтолкнуть США к вмешательству", - добавил в беседе с порталом неназванный арабский дипломат. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250617/tramp-2023228775.html

https://ria.ru/20250617/glava-2023228090.html

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в мире, иран, израиль, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте